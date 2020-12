L'État refuse les hausses de taxes immobilières réclamées par Hidalgo

La maire de Paris voulait augmenter les droits de mutation et la surtaxe sur les résidences secondaires.

Les propriétaires immobiliers parisiens peuvent être rassurés: les droits de mutation (ou «frais de notaire») et la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires n'augmenteront pas en 2021, comme l'a réclamé Anne Hidalgo. Ces demandes ont été rejetées par le gouvernement, déplore l'entourage de la maire de Paris.

En revanche, pour ceux qui ont prévu de louer un logement sur Airbnb, c'est la soupe à la grimace. «Nous pourrons augmenter la taxe de séjour sur les plateformes de locations touristiques», affirme Paul Simondon, adjoint aux Finances, cité par Le Parisien-Aujourd'hui-en-France. Il y a un mois, l'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du gouvernement, une hausse de 2,3 à 4,1 euros au maximum par nuitée.

Sans supprimer totalement la mesure, le rapporteur général du budget du Sénat a toutefois proposé un compromis et demandé de retarder l'entrée en vigueur de la mesure adoptée à l'Assemblée nationale. «Il apparaît plus que jamais socialement injuste et économiquement aberrant de faire payer un niveau de taxe de séjour comparable à celui des palaces aux nombreuses familles françaises qui optent pour la location de maisons de vacances souvent parce qu'elles n'ont pas les moyens de descendre à l'hôtel», déplore Timothée de Roux, Directeur général d'Abritel et Président de l'UNPLV (Union nationale pour la promotion de locations de vacances).

Si elle était définitivement adoptée, la hausse de la taxe de séjour permettrait à la Ville de Paris d'engranger 2,5 millions d'euros à compter de 2022, estime la mairie dans son projet de budget pour 2021. Ce dernier sera soumis au vote du Conseil de Paris, lors de sa prochaine réunion, du 15 au 17 décembre. Une faible recette au regard des 126 millions d'euros que la municipalité espérait récupérer en augmentant, outre cette taxe de séjour, les droits de mutation et la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Au passage, même ce «pactole» paraît bien maigre pour réduire la dette de la Ville de Paris qui devrait grimper de 6,1 à 7,1 milliards d'euros en 2021

Pour ces deux taxes, le gouvernement a donc opposé une fin de non-recevoir. Contacté par Le Figaro, Matignon n'a pas répondu à notre demande. Concernant les droits de mutation, les départements eux-mêmes ne cessent de réclamer leur hausse pour compenser le manque à gagner généré par les confinements. Qui dit confinement, dit peu ou pas de ventes immobilières et donc peu ou pas de droits de mutation qui seront perçus, en grande partie, par les collectivités locales et l'État et pour une faible partie (entre 1% et 2%) par les notaires.

Quant à la surtaxe sur les résidences secondaires, elle est actuellement plafonnée à 60%. Anne Hidalgo souhaiterait porter la surtaxe à 100%. Soit la multiplier quasiment par deux. Si une telle opération serait intéressante pour la maire de Paris, avec la hausse des résidences secondaires dans la capitale selon l'Insee, nul doute que le gouvernement ne souhaite pas accroître la pression fiscale alors qu'il tente de relancer l'économie du pays.