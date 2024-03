L’État dépense trop d’argent pour MaPrimeRénov’, pas assez pour les maisons fissurées

La Cour des comptes recommande au gouvernement d’inclure les travaux pour lutter contre les inondations et les fissures de maisons, dans MaPrimeRénov’.

Le constat de la Cour des comptes est sans appel. Les logements ne sont pas adaptés aux risques du réchauffement climatique et notamment les pics de chaleur de plus en plus fréquents, selon son rapport publié ce mardi . La faute à une politique de rénovation trop concentrée autour de l’amélioration du confort d’hiver et pas assez autour de la lutte contre les «bouilloires énergétiques», ces logements qui se transforment en sauna l’été . Les Sages de la rue Cambon déplorent, à ce sujet, que les rénovations globales, qui permettent de traiter l’ensemble de l’habitat, ont représenté « seulement 3% des surfaces rénovées » en 2022, avec l’appui de MaPrimeRénov’, aide publique destinée à financer les rénovations énergétiques.

Lancé en 2020, ce dispositif public est loin d’enthousiasmer la Cour des comptes , bien au contraire. « Les aides publiques à la rénovation énergétique reposent principalement sur MaPrimeRénov », constate la Cour. En quatre ans, 8,6 milliards d’euros ont été déboursés par l’État pour rénover 2 millions de logements en France, selon le ministère de la Transition écologique. Soit un peu plus de 4000 euros par logement. Pas de quoi rénover de fond en comble les habitations. Pire: cette aide publique « ne répond que partiellement au risque de pics de chaleur qui, jusqu’en 2023, n’était pas pris en compte, sauf en outre-mer. » La preuve en chiffres: les travaux de ventilation et d’isolation qui contribuent au confort d’été, ne représentent que le quart des dossiers de «MaPrimeRénov’», selon la Cour des comptes. Les trois quarts restants concernent le changement de mode de chauffage.

Des maisons fissurées plus nombreuses

En juin dernier, le gouvernement a annoncé vouloir porter le nombre de rénovations globales à 200.000 dès 2024. Depuis le 1er janvier 2024, les rénovations «mono-gestes» étaient exclues de MaPrimeRénov’. Deux mois plus tard, elles font leur retour, après que le gouvernement a fait machine arrière . Mais la bonne nouvelle, c’est que les travaux d’isolation et de ventilation sont éligibles à l’aide publique. De quoi satisfaire à moitié la Cour des comptes.

Le temps presse car les maisons fissurées sont de plus en plus nombreuses. Et ce en raison de « l’ accélération du phénomène de retrait et de gonflement des sols argileux », occasionné par l’alternance de périodes de pluie et de sécheresse. Un fléau qui touche désormais « tout le territoire métropolitain ». La Cour recommande au gouvernement « d’intégrer les procédés de protection solaires aux périmètres des travaux éligibles aux dispositifs de soutien à la rénovation énergétique des logements », de « soutenir accélérer les projets de recherche et développement » et de « sensibiliser régulièrement le grand public » aux risques d’inondations et de retrait/gonflement des sols argileux.