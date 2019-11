L'écotaxe à l'allemande

L'Allemagne est sur le point d'augmenter de façon spectaculaire l'écotaxe sur les billets d'avion afin d'inciter les voyageurs à se tourner vers des modes de transports plus respectueux de l'environnement.

iStock-studiocasper

Vers une hausse de 74 % de l'écotaxe sur les billets d'avion

Inciter les voyageurs à prendre le train

Alors que le transport aérien est responsable de près de 2 % des émissions totales de gaz à effet de serre au niveau mondial, plusieurs pays européens ont décidé de prendre le taureau par les cornes en taxant l'activité afin d'une part d'inciter les voyageurs à se tourner vers des modes de transports plus doux tels que le train et de l'autre de financer divers programmes en faveur de l'environnement. La Suède a ainsi été la première nation à instaurer une écotaxe sur les billets d'avion avant que le Royaume-Uni, l'Italie, la Norvège et l'Allemagne ne lui emboîtent le pas. Et c'est en Allemagne qu'une hausse spectaculaire de 74 % de cette taxe est sur le point d'être instaurée, son entrée en vigueur étant prévue pour le 1er avril 2020. L'écotaxe allemande portera ainsi sur les vols domestiques, les vols européens mais aussi les vols long-courriers. L'augmentation de la taxe sera de 74 % pour les vols intérieurs et européens et de 41 % pour les long-courriers. Si le projet de loi a déjà été adopté en conseil des ministres le 16 octobre, il doit encore être débattu avant son entrée en vigueur, mais il ne s'agirait que d'une simple formalité. La hausse de la taxe représentera alors un montant de plus de 13 € par billet pour les vols intérieurs (contre quelque 5,53 € auparavant) et de 16 € pour les vols long-courriers (contre 10 € jusqu'à présent).Le projet de loi allemand comporte plusieurs volets : augmentation de l'écotaxe sur les billets d'avion mais dans le même temps également diminution de la TVA sur les billets de train. Le gouvernement allemand explique ainsi dans un communiqué que « Les voyages en train ne devraient pas seulement devenir moins chers, mais les vols seront dans le même temps plus chers ». Résultat : la TVA sur les billets de train passera de 19 % à 7 %. L'augmentation de l'écotaxe donnera à l'Allemagne la possibilité de récupérer plus de 740 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires par an qui permettront à la fois de compenser la baisse de la TVA sur le train et de financer des infrastructures diverses. Pour rappel, en juillet dernier, la France a décidé de rejoindre le mouvement initié par plusieurs pays européens en créant à son tour une écotaxe sur les billets d'avion. Elle s'échelonnera de 1,50 € à 18 € en fonction de la classe de voyage (économique, premium, affaires, première classe) et de la distance. Les vols intérieurs et les vols européens seront concernés mais uniquement ceux au départ de la France. À la clé, le pays table sur des recettes fiscales d'un peu plus de 180 millions d'euros par an qui seront réinjectés dans la création ou l'amélioration d'infrastructures ferroviaires principalement.