L'autoroute en flux libre, comment ça marche ? / iStock.com - DEBOVE SOPHIE

Qu’est-ce que le péage en flux libre ?

Une autoroute à péage en flux libre est une voie où il n’est plus nécessaire de s’arrêter pour régler les frais de passage. Sur l’A13, des portiques équipés de capteurs ultramodernes détectent les plaques d’immatriculation et le gabarit des véhicules (voitures, poids lourds, etc.). Ces données permettent de calculer automatiquement le montant dû. Ce système, déjà en place sur l’A79 et l’A14, s’étend désormais à d’autres axes autoroutiers en France. Le principal avantage ? Une circulation plus fluide, sans les habituelles files d’attente devant les barrières. En période de trafic dense, cela représente un gain de temps appréciable pour les automobilistes, tout en réduisant la consommation de carburant.

Comment régler son péage ?

Après avoir emprunté une autoroute en flux libre, les automobilistes disposent de 72 heures pour régler leur facture. Le paiement peut s’effectuer directement en ligne, en renseignant simplement la plaque d’immatriculation sur le site de la société d’autoroute. Il est également possible de se rendre chez un buraliste, où les paiements en espèces ou par carte bancaire sont acceptés via le système Nirio, disponible dans les bureaux de tabac et maisons de la presse. Les usagers équipés d’un badge télépéage actif n’ont aucune démarche à effectuer, le prélèvement étant automatique. Enfin, pour éviter tout oubli, il est envisageable de régler son trajet à l’avance en optant pour le prépaiement. Et pour cause, les automobilistes qui ne respectent pas le délai de 72 heures s’exposent à des pénalités. Une première majoration de 10 euros est appliquée si le paiement est effectué sous 15 jours. Passé ce délai, l’indemnité forfaitaire grimpe à 90 euros, pour atteindre 375 euros en cas de non-règlement après deux mois. Grâce à la reconnaissance des plaques, les sociétés concessionnaires envoient directement des avis de paiement aux contrevenants.

Une innovation écologique et sécuritaire

En plus de ces avantages pratiques, le péage en flux libre apporte des bénéfices environnementaux. En effet, la suppression des barrières réduit les risques d’accrochage, les embouteillages et, par conséquent, la pollution liée aux arrêts et redémarrages. Selon l’Autorité de régulation des transports, cette innovation pourrait permettre d’économiser jusqu’à 9,5 millions de litres de carburant par an sur les autoroutes A13 et A14. Par ailleurs, l’absence d’infrastructures physiques libère 28 hectares, réhabilités en espaces naturels. La réduction de la pollution lumineuse constitue également un atout notable. Après l’A13, le système de péage en flux libre sera déployé sur d’autres axes, tels que l’A69 dans le Tarn et l’A412 en Haute-Savoie. À terme, cette technologie pourrait s’imposer comme la norme pour les nouvelles autoroutes en France. Le péage en flux libre marque une avancée majeure pour les usagers de la route, combinant simplicité, rapidité et respect de l’environnement.