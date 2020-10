L'Argentine veut interdire les constructions sur les terres incendiées

Les députés du pays comptent interdire pour 60 ans le changement de terres incendiées. Il faut dire que les programmes immobiliers se multiplient après des incendies criminels.

Les députés de la majorité en Argentine ont présenté une proposition de loi visant à interdire pendant une durée de 60 ans tout changement d'usage de terres dévastées par des incendies, alors que le pays est touché par des feux dévastateurs. «Nous voulons stopper cet écocide et éviter que ces tragédies se reproduisent», a déclaré samedi le député Marcos Cleri de la coalition Frente de todos (gauche), à l'origine de la proposition déposée vendredi devant la chambre basse du Parlement.

Le texte prévoit un délai d'interdiction de changement d'usage pour les surfaces incendiées d'une durée de 60 ans pour les forêts naturelles ou plantées, les aires protégées et les zones humides, et d'une durée de 30 ans pour les zones de pâturages et de végétation arbustive. «Nous voulons nous attaquer à une des causes des incendies, qui est le marché immobilier. Nous avons vu que dans les années suivant les incendies, il y a une prolifération de quartiers privés et de résidences secondaires», a expliqué à la radio locale AM750 le député Leonardo Grosso, en charge de la Commission sur les ressources naturelles.

90% d'incendies «intentionnels»

L'initiative intervient alors que les zones montagneuses de la province de Cordoba (centre) sont durement touchées par des incendies, après huit mois sans pluie. «Nous ne voyons pas les montagnes en raison de la fumée. Cette nuit, il y a eu deux départs de feu, mais ils ont été circonscrits. C'est terrible et il n'y a aucun signe de pluie. Tout est sec», se désole Isabel Puente, une habitante de Los Hornillos, une ville de la vallée de Traslasierra, à 850 km au nord de Buenos Aires. «Nous savons que 90% des incendies sont intentionnels en raison de l'activité immobilière. C'est incompréhensible», déplore-t-elle, alors qu'en raison de feux qui se rapprochent d'habitations, le gouvernement provincial a placé une partie de la province en alerte rouge.

Depuis le début de l'année, quelque 435.000 hectares ont été dévastés par les flammes dans douze provinces argentines, dont 48.500 dans la province de Cordoba, selon des données du Système national de gestion des incendies. «95% pour cent des incendies de forêt sont causés par des interventions humaines, telles que la préparation des pâturages, les feux et les mégots mal éteints, ainsi que l'abandon des terres», souligne le ministère de l'Environnement. L'une des zones les plus touchées cette année a été le delta du fleuve Parana, l'un des fleuves les plus puissants et riches en biodiversité au monde, où vivent 700 espèces, avec plus de 165.000 hectares dévastés.