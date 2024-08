L’argent liquide va-t-il disparaître bientôt?

Les Français se servent de l’argent liquide pour épargner. De plus en plus de pièces et billets circulent dans la zone euro.

Sommaire:

Le nombre de paiements en espèces recule en France et dans la zone euro

La demande d’argent liquide reste forte: 4 milliards d’euros sont en circulation en pièces

Les pouvoirs publics veulent garantir l’accès et l’acceptation des espèces

Le nombre de paiements en espèces recule en France et dans la zone euro

Les habitudes de paiement des ménages chez les commerçants ou dans les grandes surfaces évoluent. Les Français restent attachés aux espèces, cependant ils les utilisent de moins en moins pour régler leurs achats quotidiens. Selon une étude de la Banque de France publiée en décembre 2023, seule une dépense sur cinq est payée en liquide, contre une sur trois en 2012. La carte avec contact est utilisée dans près d’un paiement sur deux (48%). Ainsi, un nombre croissant de Français règlent leurs dépenses sans composer leur code. Le paiement par carte sans contact représente désormais 16% des transactions, contre 12% en 2020 et seulement 2% en 2017. La part des règlements par mobile atteint 6%.

Cette tendance s’observe à l’échelle européenne, selon la dernière étude sur les comportements des consommateurs en matière de paiement dans la zone euro, publiée par la Banque centrale européenne. En 2022, 59% des transactions réalisées aux points de vente ont été réglées en espèces, contre 79% en 2016. Dans le même temps, la part des paiements par carte a bondi de 19% à 34%. Désormais, les pièces et billets sont réservés aux petits montants. Les règlements par carte représentent une part plus importante en termes de valeur. 55% des personnes interrogées préfèrent régler leurs achats en magasin autrement qu’en liquide. 22% disent préfèrent les espèces.

La demande d’argent liquide reste forte: 4 milliards d’euros sont en circulation en pièces

La dématérialisation des moyens de paiement progresse, mais les pièces et billets sont encore prisés . La demande d’argent liquide reste soutenue en France et dans l’ensemble de la zone euro. Depuis l’introduction de la monnaie unique, le stock d’euros en circulation dans l’Hexagone progresse sans cesse. Entre décembre 2022 et décembre 2023, il a crû de 5,9%. Ce montant s’élève aujourd’hui à 210 milliards (soit 7,4% du PIB), dont près de 206 milliards en billets, et plus de 4 milliards en pièces.

Ainsi émerge un phénomène appelé «paradoxe du cash»: la demande d’argent liquide demeure forte mais les pièces et billets sont moins utilisés pour régler les achats du quotidien. La raison est que l’argent liquide est un moyen de paiement mais aussi une réserve de valeur. De nombreux Français détiennent des espèces à titre d’épargne de précaution. Ils se constitue le fameux « matelas de billets ». Le baromètre réalisé par l’Ifop pour la Monnaie de Paris montre que l’argent liquide tient toujours une place importante dans la vie des consommateurs, même s’ils l’utilisent moins pour régler leurs achats. En 2023, 83% des personnes interrogées se déclarent attachées aux espèces, soit 4 points de plus que l’année précédente.

Les pouvoirs publics veulent garantir l’accès et l’acceptation des espèces

Le recul du paiement en espèces pourrait entraîner une baisse de son accessibilité et de son acceptation dans les points de vente. Les distributeurs pourraient être moins nombreux et les commerçants préférer uniquement les paiements dématérialisés. Cela pénaliserait une partie de la population ne disposant pas de moyens de paiement numériques. Plusieurs pays européens ont récemment adopté des lois pour garantir une disponibilité suffisante des espèces, un accès à tous et une acceptation obligatoire.

En France, un commerçant est obligé d’accepter un paiement en liquide. La Banque de France rappelle régulièrement aux enseignes qu’elles ont l’obligation de permettre aux consommateurs de régler en cash. En juin 2023, la Commission européenne a formulé des propositions de loi visant à garantir et améliorer:

L’accès à l’argent liquide,

Son acceptation au sein de la zone euro.

L’objectif est de conformer et renforcer le cours légal des billets et des pièces. Concrètement tout paiement en espèces doit être nécessairement accepté au sein de l’UE. L’argent liquide a encore un bel avenir devant lui.