L'appartement parisien du photographe Peter Lindbergh est à vendre

C'est au cœur d'un historique hôtel particulier du 6e arrondissement de Paris que l'artiste allemand avait trouvé refuge depuis 25 ans.

Il était l'une des grandes figures de la photographie de mode. Il n'est donc pas étonnant que Peter Lindbergh, décédé en septembre dernier, ait choisi de vivre dans une résidence historique. Il y a 25 ans, l'artiste allemand a jeté son dévolu sur un appartement de près de 500 m² niché dans un hôtel particulier, situé au 5-7 rue des Grands Augustins (6e), à deux pas de l'Ile de la Cité (voir ci-dessous).

Construit au 14e siècle, l'hôtel d'Hercule, nommé ainsi parce qu'on y a peint les fresques et les tapisseries relatives aux travaux de ce demi-dieu, a abrité d'anciens rois de France, des princes de Savoie mais aussi des artistes. Au numéro 7, Pablo Picasso a vécu de 1936 à 1955 et a peint son fameux tableau «Guernica» (1937).

Peter Lindbergh a résidé, quant à lui, au numéro 5 et avait également installé son atelier - photos en ce qui le concerne - dans son appartement de trois étages. «C'est un appartement pour recevoir - il y a deux énormes lofts - et pour travailler», détaille Nathalie Garcin, présidente du groupe Émile Garcin, en charge de la commercialisation du bien. Dans un premier temps, l'artiste a acquis le premier étage de 340 m² où il avait installé son bureau avec mezzanine avant de racheter les deux autres (155 m² et 100 m²) à la designer française Andrée Putman, décédée en 2013. Son atelier de 104 m² se trouvait au deuxième.

Au troisième, le photographe disposait d'une vaste terrasse où il avait aménagé sa... cuisine. «Peter Lindbergh a été particulièrement séduit par la terrasse au dernier étage et le mélange entre une architecture classique et une autre plus industrielle», explique Nathalie Garcin. Autre particularité de la résidence: elle dispose de deux entrées par deux rues différentes - la rue des Grands Augustins et la rue de Savoie dont une qui permet d'accéder au bureau sans passer par «L'appartement donne sur deux cours. Il est très calme car il n'y a aucun vis-à-vis», souligne Nathalie Garcin.

L'appartement occupé par son épouse vient d'être mis en vente. Son prix? «Au-delà de dix millions d'euros», précise Nathalie Garcin. «Nous avons fait quelques visites depuis juillet dont une avec des Londoniens. C'est une vente très particulière car il faut aimer le mélange spécifique entre l'ancien et l'industriel. C'est le type d'appartement que l'on achète sur un coup de cœur», explique la présidente d'Émile Garcin qui n'est pas inquiète par la faible présence des étrangers. «L'immobilier se vend très bien même sans eux», conclut-elle.