L'américain BlackRock met la main sur la tour Voltaire à La Défense

Le fonds value-add Europe Property Fund V du gestionnaire américain BlackRock effectue sa première acquisition en France : la Tour Voltaire, vendue par AXA IM - Real Assets pour le compte d'un client. C'est BNP Paribas Corporate and Institutional Banking qui financera la transaction.

Il s'agit d'un actif tertiaire typique du quartier d'affaires de La Défense construit il y a une trentaine d'années, développant 36 000 m2 sur 23 étages. C'est l'architecte Henri La Fonta qui a dessiné cet immeuble, un des principaux instigateurs du renouveau des tours de bureaux à La Défense dans les années 80 ; il est également le concepteur de l'ensemble immobilier des Miroirs et de la tour Pascal sur l'esplanade du quartier d'affaires.

La tour Voltaire a été partiellement rénovée en 2016 et a reçu une double certification environnementale HQE Exploitation et BREEAM In Use. Le groupe américain BlackRock envisage de compléter sa rénovation pour optimiser son positionnement locatif.

« La rénovation facilitera notamment la flexibilité d'aménagement et le travail collaboratif, tout en maximisant l'apport de lumière naturelle et le nombre de postes de travail en premier jour, précise BlackRock dans un communiqué de presse. Une terrasse en toiture viendra compléter l'actif, offrant des vues exceptionnelles sur La Défense, le Bois de Boulogne et les grands monuments de Paris. »

« Cette acquisition démontre notre ambition de continuer à investir dans le marché Français pour le compte de nos clients, en se concentrant sur des actifs immobiliers de qualité ayant un impact environnemental positif », explique Cédric Dujardin, directeur de BlackRock Real Assets pour la France, la Belgique et l'Italie.