L'aide financière à l'installation d'un thermostat connecté supprimée / iStock.com - Sinenkiy

Un dispositif suspendu après moins d’un an d’existence

Mis en place le 1er décembre 2023, le dispositif « Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce » avait pour objectif de soutenir les ménages dans l’installation de thermostats connectés. Ces appareils régulent la température de chaque pièce de manière très précise, ce qui permet de réaliser des économies d’énergie significatives. En effet, toutes les pièces n’ont pas besoin d’être chauffées à la même température. Cependant, un arrêté publié le 18 novembre 2024 a mis fin prématurément à cette aide, dès le 22 novembre 2024, suscitant de nombreuses interrogations.

Une mesure aux avantages reconnus

Les thermostats connectés présentent de nombreux atouts : ajustement en temps réel, contrôle à distance via une application et réduction de la consommation énergétique. Selon l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), ce type d’équipement permet de diminuer jusqu’à 15 % les dépenses en chauffage. Ces bénéfices s’inscrivent parfaitement dans les objectifs de sobriété énergétique, particulièrement importants dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie et d’urgence climatique. L’aide financière, intégrée au programme des Certificats d’économie d’énergie (CEE), rendait ces équipements plus accessibles. Elle offrait entre 260 € et 624 €, selon la taille du logement (260 € pour un logement de moins de 35 m² et 624 € pour un logement de plus de 130 m²). En dépit de son succès, des abus auraient conduit à la suspension de cette prime.

Une transition énergétique en ligne de mire

Cette suppression intervient alors qu’un décret oblige l’installation de thermostats programmables dans tous les logements à partir de 2027. Ces appareils, qu’ils soient connectés, intelligents ou simplement programmables, deviendront indispensables pour répondre aux exigences de régulation thermique par pièce. Pourtant, la fin de cette aide pourrait ralentir la transition vers des équipements modernes. Les thermostats connectés, bien que performants, représentent un investissement conséquent, avec des coûts variant entre 100 et 200 €, hors frais d’installation. Cette dépense pourrait décourager les ménages les plus modestes, pourtant parmi les premiers bénéficiaires des économies énergétiques réalisées grâce à ces dispositifs.

Vers une nouvelle version de l’aide ?

La suspension de l’aide financière ne signifie pas pour autant la fin des initiatives en faveur des thermostats connectés. Une version plus sécurisée de cette prime pourrait voir le jour prochainement, selon Se Loger. En attendant, il est conseillé aux ménages d’anticiper les obligations à venir en s’équipant progressivement, en privilégiant les modèles conformes à la réglementation et en s’entourant de professionnels qualifiés. Avec l’obligation de s’équiper d’un thermostat programmable dès 2027, les ménages ont tout intérêt à envisager cet investissement comme un levier pour réduire leur empreinte carbone et alléger leurs factures énergétiques. Une meilleure gestion thermique des logements est essentielle pour répondre aux défis environnementaux et économiques actuels.