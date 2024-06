Justin Timberlake empoche 4 millions de plus-values en revendant ce terrain

Le chanteur pop vient de vendre un immense terrain au sud de Nashville pour 8 millions de dollars alors qu’il n’en avait déboursé que 4 en 2015 pour l’acheter.

Malheureux avec la justice, heureux en affaires... Le chanteur pop américain Justin Timberlake qui a fait parler de lui récemment pour son arrestation en état d’ébriété au volant venait tout juste de réaliser une belle affaire immobilière. Le natif de Memphis (Tennessee) avait acquis en 2015 pour 4 millions de dollars un terrain de plus de 51 hectares dans son État natal, non loin du village historique de Leiper’s Fork. Cette parcelle non constructible avait été achetée à Aubrey Preston, philanthrope et défenseur local de l’environnement, qui avait cédé à l’artiste de 43 ans la moitié d’un de ses terrains.

Si rien n’avait filtré à l’époque sur ce que Justin Timberlake comptait faire de son terrain, il avait pourtant choisi de le mettre en vente il y a près d’un an au tarif ambitieux de 10 millions de dollars. La parcelle située à une trentaine de kilomètres de Nashville comprend notamment une vingtaine d’hectares de pâturages, un étang de pêche alimenté par une source, des sentiers boisés etc. Le tout offrant une vue imprenable sur la bucolique vallée environnante. À l’époque où il avait vendu son terrain à Justin Timberlake, Aubrey Preston avait fait de grandes déclarations écologiques: «nous partageons tous les deux cet amour du Tennessee et avons apprécié la façon dont nous avons grandi enracinés dans cette terre, déclarait-il au quotidien The Tennessean . Nous voulons faire notre part pour préserver cela pour les générations futures et nos enfants.»

Une remise de 20%

Finalement, à défaut d’œuvrer pour la préservation de la planète, Justin Timberlake pourra se consoler avec une (grosse) plus-value. Selon le site spécialisé Robb Report, la vente du terrain s’est finalement concrétisée pour 8 millions de dollars (7,5 millions d’euros) . Certes, cela représente une remise de 20% sur le tarif de mise en vente mais cela permet toujours au chanteur récompensé par un Grammy Award d’afficher une plus-value de 100%. Sur ces neuf ans de détention, son terrain a vu sa valeur grimper de 8% chaque année sans aucune intervention ni investissement. Un placement intéressant...