Jusqu’à 1500 euros d’aide en plus pour changer sa chaudière au fioul

Le gouvernement lance «Coup de boost», une incitation financière pour tous les ménages qui remplacent leur chaudière au fioul, qu’ils soient modestes ou plus aisés. Une aide limitée dans le temps.

Alors que l’aide Ma Prime Rénov’ lancée en janvier 2020 est boudée par les propriétaires en raison de son faible montant ( qui ne grimpe d’ailleurs que de 100 millions d’euros en 2023 par rapport à 2022), le gouvernement lance Coup de boost, dans un arrêté paru le 22 octobre dernier . Ce dispositif permet de soutenir les ménages qui remplacent leur chaudière au fioul par un système à énergie renouvelable. Il peut s’agir d’une pompe à chaleur (air/eau ou hybride), d’une chaudière biomasse, d’un système solaire combiné ou encore d’un raccordement à des réseaux de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération.

Les deux aides, Ma prime Rénov ’ et Coup de Boost sont cumulables. Ainsi le coup de pouce permet de toucher jusqu’à 1500 € d’aides supplémentaires financées par les certificats d’économie d’énergie (CEE). Les primes et aides peuvent désormais aller jusqu’à 16.000 €. Cette offre est toutefois temporaire puisqu’elle ne concerne que les opérations signées jusqu’au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023.

5000 € pour les ménages modestes

En ce qui concerne les montants des primes, l’incitation CEE passe à 5000 € au lieu de 4000 € aujourd’hui pour les ménages modestes et très modestes qui installeront un nouvel équipement. Pour les autres ménages, aux revenus intermédiaires et élevés, on passe de 2500 à 4000 €. Pour le raccordement d’un bâtiment à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération, l’aide atteindrait 1000 € pour les ménages modestes et 900 € pour les autres. Les primes sont versées, dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie, par les vendeurs d’énergie signataires de la charte «Coup de pouce Chauffage».

Parmi eux, Effy, spécialiste de la rénovation énergétique , qui propose, en plus de cette aide, un accompagnement des ménages les plus modestes, depuis mardi 15 novembre. Un ménage aux revenus très modestes qui remplace sa chaudière au fioul par une pompe à chaleur pourra donc recevoir 5000 € de Ma Prime Rénov’, 5000 € de Coup de pouce + Coup de Boost et 1000 € d’Effy, ce qui fait 11.000 € d’aides cumulées. « L’aide supplémentaire apportée par ce «boost» à la prime Coup de Pouce CEE permet à tous d’être accompagnés pour remplacer leur chaudière fioul, même les ménages dits «à hauts revenus». Effy lance dans le sillon de cette annonce, une nouvelle solution pour les ménages les plus modestes: une pompe à chaleur avec un reste à charge inférieur à 1000 € pour remplacer leur chaudière fioul », affirme Audrey Zermati, directrice de la stratégie d’Effy.