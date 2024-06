«Je mérite cette propriété», elle squatte un logement luxueux et le revendique

Une mère au foyer se filme en faisant le tour du propriétaire. Sauf que le logement avec piscine et vue mer estimé à 670.000 euros qu’elle expose dans sa vidéo, ne lui appartient pas.

« Même Beyoncé ne pourrait pas se la payer ». Une mère de cinq enfants squatte une propriété flambant neuve avec piscine et vue mer à Minorque, dans les îles Baléares, dont le prix est estimé à 670.000 euros. Elle affirme qu’elle « mérite » cet appartement de 160 mètres carrés avec son terrain de 800 mètres carrés mais qu’elle n’a pas les moyens de l’acheter ou de le louer. « J’ai 5 enfants. Je n’ai pas de quoi payer un loyer », assure-t-elle. Dans une vidéo devenue virale, elle fait le tour du propriétaire et montre les quatre chambres, les trois salles de bain et le grand balcon comme si la maison lui appartenait. Sauf qu’elle ne l’a pas acquise en bonne et due forme.

Pourtant, son époux travaille en tant que jardinier et elle gagne plus de 1500 euros par mois grâce à des aides sociales qu’elle perçoit. Pour cette mère au foyer, ces revenus ne sont pas suffisants pour payer un loyer. Elle aimerait pouvoir acheter la maison avec ses propres deniers selon ses dires. « Si je pouvais les payer petit à petit, je les paierais avec plaisir. Mais comprenez que j’ai cinq enfants. Le peu que je gagne, c’est pour mes enfants », affirme-t-elle. Elle ne devrait toutefois pas pouvoir continuer à occuper le logement illégalement, les autorités ont été alertées du squat du bien.

Consommation de cocaïne et conduite sans permis

La jeune femme n’en est pas à son premier méfait. Elle a commis une violation du code de la route en effectuant un dépassement dangereux alors qu’elle accompagnait ses enfants jusqu’à l’arrêt de bus pour aller à l’école. Elle roulait sans permis de conduire et après avoir consommé de la cocaïne, relate le site espagnol Menorca . De plus, le véhicule qu’elle conduisait ne lui appartenait pas, c’était celui de son voisin.