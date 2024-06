« J'ai économisé 50 000 euros » : ces Français qui troquent leur bien immobilier pour limiter les frais

Le troc immobilier, la nouvelle tendance qui séduit les propriétaires français. (illustration) (Pixabay / Geralt)

Des plateformes qui fonctionnent comme des sites de rencontres, avec des coups de cœur qu'on se lance entre propriétaires. Voici la nouvelle tendance pour dénicher la maison ou l'appartement de ses rêves. Le « troc immobilier » a en effet la cote en France, rapporte France 2 dans un reportage diffusé pendant le journal de 20h .

La chaîne a rencontré un couple de sexagénaires qui a troqué son appartement de 120 m² contre un logement plus petit de 80 m², à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). « Les enfants sont partis, la retraite approche, donc nous voulions un espace un peu plus pratique » , confient-ils. Pour eux, pas besoin d'application ni de longues recherches. L'échange a été conclu avec leur voisin du dessous, qui recherchait de son côté un bien plus grand pour ses trois enfants. Ce dernier a simplement du payer la différence de valeur entre les deux appartements franciliens.

« J'ai économisé environ 50 000 euros »

Ce type de transactions présente des avantages non négligeables. Un seul acte notarié a suffi, au lieu de deux actes de vente. Les propriétaires ont ainsi pu se partager les frais de notaire. La fiscalité est également réduite et ce système permet d'éviter le recours à un prêt relais souvent onéreux, notamment depuis l'explosion des taux d'intérêt. « J'ai économisé environ 50 000 euros » , estime ainsi le nouveau propriétaire du 120 m².

Plusieurs plateformes se sont spécialisées dans la mise en relation des co-échangeurs. C'est le cas de Béa qui compte plus de 700 inscrits.