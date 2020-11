«J'ai 80.000 euros et je souhaite épargner pour ma retraite», nos conseils à Louis

Le Revenu conseille Louis, 21 ans, sur ses placements. (© Artelette)

Il n'est jamais trop tôt pour préparer sa retraite. Louis, la vingtaine, en a bien conscience. Il a contacté Le Revenu pour être guidé dans cette perspective. Bourse, SCPI, achat de sa résidence principale : notre abonné devra prendre d'importantes décisions au cour des cinq prochaines années.

Louis (1) a 21 ans. Il a contacté Le Revenu pour... préparer sa retraite. On n'est jamais trop prévoyant.

«L'objectif est de pouvoir arrêter de travailler avant l'âge légal grâce à l'épargne que je me serai constituée». S'il est difficile de se projeter à un horizon si lointain, force est de reconnaître que l'étudiant en alternance n'est pas en retard. Grâce à une donation de ses parents en 2018, il détient déjà plus de 80.000 euros de patrimoine avant même d'avoir commencé à toucher un «vrai» salaire.

Cohérent avec son objectif final, Louis n'est pas friand de placements sans risque. Il détient seulement 8.000 euros sur des supports garantis : 6.000 euros sur un PEL ouvert en 2016 et 2.000 euros sur un Livret A.

65.000 euros de SCPI !

Le solde de son épargne est placé en Bourse (10.000 euros sur un PEA, lire plus loin) et, surtout, sur des... SCPI (65.000 euros). Un choix quelque peu surprenant - les sociétés civiles de placement immobilier sont généralement privilégiées à un âge plus avancé - mais qui fait sens pour Louis. Encore étudiant, il touche «seulement» son salaire d'alternant de 1.100 euros. Les dividendes versés par ses parts de SCPI lui fournissent un complément de revenus appréciable et peu fiscalisé puisqu'il n'est pas imposable (seuls les prélèvements sociaux de 17,2% sont dus).

Cette situation n'a toutefois rien