Italie : fin des avis truqués pour les hôtels et restaurants, une révolution pour les voyageurs ?

Un vent de transparence souffle sur l’Italie. Le gouvernement prévoit d’exiger une pièce d’identité pour publier des avis en ligne sur hôtels, restaurants et attractions touristiques. Une mesure inédite pour lutter contre les faux commentaires et garantir l’authenticité.

En Italie , les avis en ligne sur les hôtels, restaurants et attractions touristiques pourraient bientôt faire l’objet d’un contrôle renforcé. Le gouvernement, sous l’impulsion de la ministre du Tourisme Daniela Santanchè, prévoit une législation ambitieuse pour enrayer les pratiques frauduleuses qui gangrènent le secteur. Le chapitre IV du projet de loi détaille un cadre précis : l’objectif est de réglementer les avis en ligne relatifs aux restaurants, aux installations touristiques (hébergements, thermes, etc.) et aux attractions situées sur le territoire italien.

Avec cette mesure, Rome souhaite protéger à la fois les consommateurs et les professionnels de l’industrie. «Nous devons garantir que chaque visiteur puisse se fier à des avis authentiques, et ainsi préserver la réputation de notre pays comme destination touristique d’excellence» , a déclaré la ministre dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux du ministère. «Ensemble nous mettrons fin à cette pratique illégale : il y aura plus de transparence et, surtout, il n’y aura pas concurrence déloyale.»

Un contrôle renforcé pour les plateformes

Concrètement, les plateformes numériques telles que TripAdvisor, Google ou Booking.com devront vérifier l’identité des internautes avant de valider leurs avis. Les utilisateurs devront fournir une pièce d’identité officielle ou un passeport pour certifier leur authenticité. Ces informations, selon le texte, ne seront pas rendues publiques mais serviront uniquement à garantir la transparence et l’intégrité des commentaires en ligne.

Ce dispositif, bien qu’ambitieux, suscite des interrogations. Si certains saluent une initiative qui pourrait enrayer la prolifération d’avis biaisés ou payés, d’autres craignent des dérives en matière de protection des données personnelles.

Un modèle pour d’autres pays européens ?

Les faux avis représentent un fléau qui dépasse les frontières italiennes. Selon une étude européenne, jusqu’à 25 % des avis en ligne pourraient être biaisés ou purement fictifs. Le projet de loi italien pourrait ainsi faire école dans d’autres pays confrontés aux mêmes problématiques, comme la France ou l’Espagne, où la régulation des plateformes numériques est régulièrement débattue.

Pour l’Italie, troisième destination touristique européenne derrière la France et l’Espagne, l’enjeu est stratégique. Après une période de vaches maigres dues à la pandémie, le tourisme a finalement relevé la tête. D’après une étude publiée par ONU Tourisme, le pays se positionne à la quatrième place des destinations les plus visitées au monde en 2023 avec 57 millions de touristes internationaux, derrière la France (100 millions), l’Espagne (85 millions) et les États-Unis (66 millions). Mais en décembre dernier, la prévision de croissance pour 2024 divisée par deux , alors il est essentiel de préserver la confiance des visiteurs internationaux.

Entre transparence et contraintes administratives, la mise en œuvre de cette réforme s’annonce complexe. Toutefois, cette initiative pourrait bien redéfinir les règles du tourisme numérique et renforcer l’Italie comme un modèle d’intégrité dans une industrie où la concurrence est féroce. Une première étape pour rendre la parole en ligne plus fiable et plus crédible.

