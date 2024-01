ISR : davantage de critères ESG pour les SCPI

Swiss Life AM

D'après une étude récente, les sociétés civiles de placement immobilier labellisées Investissement socialement responsable retiennent, en moyenne, 43 critères pour évaluer leurs performances extra-financières.

Les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), ayant obtenu le label ISR (pour Investissement socialement responsable), labourent leur terrain. Selon une étude rendue publique le 10 janvier 2024 et réalisée par la plateforme indépendante d'expertise sur la pierre papier et l'épargne immobilière Rock-N-Data auprès de 32 SCPI labellisées ISR, ces fonds immobiliers non cotés ont utilisé, en moyenne, 43 critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pour évaluer leurs performances extra-financières - c'est-à-dire qui ne sont pas basées uniquement sur les résultats comptables et financiers - en 2022. Soit quatre critères de plus, en moyenne, comparé à 2021.

« Cette hausse reflète la prise au sérieux de ces critères par les SCPI », estiment les experts de Rock-N-Data dans leur étude. Autre tendance observée : le rééquilibrage entre les trois critères. Le critère social a représenté, en moyenne, 35,04% de la note ESG des SCPI labellisées ISR en 2022, contre 32,85% en 2021. Dans le même temps, le critère environnemental est passé, toujours en moyenne, de 42,58% à 42,20% de leur notation. Le critère de (bonne) gouvernance est, lui, tombé à 22,75% de leur note ESG (23,67% en 2021).

Des actions très concrètes

Les deux mouvements, à la fois d'augmentation du nombre de leurs critères ESG et de la pondération de ces derniers dans la notation globale, se traduisent par la mise en œuvre par les gestionnaires des fonds immobiliers d'actions très concrètes.

« Dans le domaine de l'environnement, la plupart des SCPI entreprennent des mesures telles que la transition vers l'éclairage LED pour leurs actifs, l'installation de panneaux photovoltaïques, la mise en place du tri des déchets, la réalisation d'études sur la qualité de l'air et la performance énergétique, ainsi que la création d'espaces verts », observent les experts de Rock-N-Data.

Du côté du volet social, les SCPI installent des espaces de détente dans leurs immeubles, renforcent les dispositifs de sécurité et mènent des enquêtes de satisfaction auprès des occupants. En ce qui concerne la gouvernance, des actions de sensibilisation, notamment aux enjeux climatiques, sont menées auprès des locataires. À savoir : Bercy a publié, le 12 décembre 2023, un nouveau référentiel plus contraignant du label ISR pour les fonds actions et obligataires, qui entrera en vigueur le 1er mars 2024. On ne sait pas, pour l'heure, quand le référentiel du label ISR pour les fonds immobiliers sera refondu, ni quand il sera mis en place.

En attendant, Rock-N-Data souligne que 53 SCPI étaient labellisées ISR au 3ème trimestre 2023, soit le triple par rapport à 2021. Elles ont représenté 49% de la capitalisation et 56% de la collecte nette (la différence entre les acquisitions et les sessions) des SCPI de rendement en 2022.

