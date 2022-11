Isolants, couette, bouillottes... La sobriété énergétique fait bondir les ventes des produits pour l'hiver

Face à la flambée des prix de l'énergie, les ménages s'équipent pour se préparer aux mois froids.

Risque de délestages tournants , appels à la sobriété... Les prévisions pour cet hiver font froid dans le dos. Et pourtant, la flambée des prix de l'énergie rend les ménages frileux à l'idée d'allumer leur chauffage. Soucieux de limiter leurs factures énergétiques, les Français s'équipent donc, se ruant plutôt sur les produits « anti froid ». Isolants pour porte et fenêtres, couettes, plaids, bouillottes... Si tous ces produits voient régulièrement leurs ventes bondir à l'approche de l'hiver, nombre d'enseignes s'accordent à dire que l'envolée est historique cette année.

Les plus prévoyants se sont tournés vers l'équipement de la maison, dont les chauffages. Comme d'autres enseignes, Castorama a vu les ventes croître dès septembre, alors qu'habituellement, le phénomène ne prend de l'ampleur qu'avec la baisse des températures fin octobre. Parmi les produits plébiscités, les chauffages d'appoint, dont les ventes « ont été multipliées par 3,5 par rapport à l'année dernière », selon le groupe. Tous les types de chauffages sont concernés par cette envolée que Castorama explique par une « volonté d'indépendance en cas de coupures électrique ». Parallèlement, le chauffage à bois à aussi la cote : toujours selon l'entreprise, les ventes auraient été multipliées par trois sur un an. L'attrait des ménages pour le bois est aussi relevé par NielsenIQ : dans les grandes surfaces , «les produits pour feu incluant notamment les pellets ou granulés de bois connaissent de fortes ruptures», relevait le panéliste cette semaine.

D'autres ménages vont plus loin, et se lancent dans des travaux pour améliorer l'isolation de leur demeure. Chez Lapeyre, les fenêtres et les volets derniers cris sont particulièrement demandés. « Deux critères sont particulièrement recherchés, souligne-t-on : une isolation thermique de haut niveau et un apport de lumière et de chaleur naturelle ». Une hausse des ventes qui n'est pas due à la hausse des chantiers en neuf, mais à la multiplication des travaux de rénovation.

Bien être et confort

Même constat au rayon habillement : peut-être influencés par le fameux col roulé de Bruno Le Maire, les Français ont épaissi leur garde-robe, privilégiant les tenues chaudes. Sweat-shirts polaires, plaids ou encore coussins chauffants, tous ces produits voient leurs ventes décoller par rapport à l'année dernière, constate Nature & Découverte. L'enseigne a relevé un bond des ventes de ces produits de 80% en septembre et 65% en octobre. Ici aussi, la ruée est particulièrement précoce : «Ce sont des références dont les ventes grimpent chaque année en fin d'année, plutôt novembre – décembre. Cette année, la hausse a démarré dès le mois de septembre. Nos clients ont anticipé leurs achats dans un contexte de sobriété énergétique et de baisse de la température de chauffage» , détaille-t-on.

La chambre est aussi concernée : « Nous connaissons depuis les annonces du gouvernement de fortes hausses des recherches sur les couettes, avec une accélération des ventes, 46% plus importantes que celle de l'année dernière », explique l'un des cofondateurs de Tediber.

Pas de risque de pénurie

Cette tendance pourrait s'installer dans la durée, selon les acteurs... À moins que l'inflation ne vienne casser la dynamique. Castorama explique ainsi avoir connu une « très forte accélération » de ses ventes lors des précédents week-ends. Mais l'évolution « dépendra de l'inflation concrète et du degré de confiance des consommateurs », avertit-on du côté de Lapeyre.

En revanche, malgré la hausse anticipée et brutale des ventes, les entreprises assurent ne pas craindre de pénurie. « Nous avons bien anticipé », affirme l'enseigne Nature & Découverte. Même avis chez Lapeyre qui estime que le risque de « ruptures franches », est très faible, malgré « des tensions sur les composants ».