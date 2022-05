Investissement : quel est le meilleur placement sur 5, 15 ou 30 ans ?

La rentabilité de chaque support d'investissement fait partie des éléments qui permettent de faire le meilleur choix (Crédit photo: © beeboys - stock.adobe.com)

Chaque année, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière expose son palmarès des investissements les plus performants à moyen ou long terme. Découvrez les résultats présentés en 2022.

Investir oui, mais dans quoi ? Les Français sont nombreux à se poser la question, alors même que l'inflation a atteint +4,8 % au mois d'avril sur un an, et que les rendements des livrets d'épargne sont loin d'être mirobolants. L'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, délivre quelques éléments de réponse en faisant le point sur les supports d'investissement les plus performants des dernières années, voire des dernières décennies. Alors, sur 5, 15 ou 30 ans, quels sont les placements qui se sont démarqués ?

Le top 5 des investissements sur 5 ans

Livrets d'épargne, assurance-vie, immobilier , bourse… pour investir, les particuliers ont l'embarras du choix. Un large éventail de possibilités qui a ses avantages, mais qui peut aussi rendre la prise de décision plus difficile. La rentabilité de chaque support d'investissement fait partie des éléments qui permettent de faire le meilleur choix, au même titre que son horizon de placement ou sa stratégie patrimoniale. Pour donner un ordre d'idée sur les performances de chaque type d'investissement, l'IEIF publie chaque année les résultats d'une étude portant sur les rendements des années et des décennies précédentes.

Ainsi, sur 5 ans, les placements les plus rentables entre 2016 et 2021 ont été les suivants :

L'immobilier logistique (locaux de stockage, entrepôts, hangars…) avec +19,5 % de rendement annuel moyen ; Les actions avec +10,4 % ; L'immobilier de bureaux avec +9 % ; L'immobilier en France avec +7,1 % ; L'or avec +6,3 %.

Pour afficher un tel niveau de performance, l'immobilier logistique a profité de la conjoncture : avec le développement du commerce en ligne, les acteurs du e-commerce sont à la recherche de locaux de stockage vastes, d'où le boom de ce secteur. À l'inverse, la palme de la pire performance sur 5 ans revient aux foncières cotées, avec -4,3 % de perte annuelle moyenne.

Les 5 meilleurs placements sur 15 ans

Selon l'IEIF, les meilleurs investissements qui ont été réalisés sur la période allant de 2006 à 2021 sont :

Les commerces avec +10,7 % de rendement annuel moyen ; Les bureaux avec +8,4 % ; Les bâtiments logistiques avec +8 % ; L'or avec +7,9 % ; Les logements parisiens avec +6,5 %.

Les SCPI restent au pied de ce classement avec un rendement tout de même intéressant de +6,3 % par an en moyenne. À nouveau, ce sont les sociétés foncières cotées qui arrivent en dernière place sur 15 ans avec une performance de seulement +1,2 % par an en moyenne.

Et sur 30 ans, dans quoi fallait-il investir ?

À très long terme, l'IEIF s'est posé la question des meilleurs supports d'investissement sur 30 ans. L'institut s'est ainsi intéressé aux résultats des principaux placements entre 1991 et 2021. Par rapport aux durées plus courtes de 5 et 15 ans, le classement est ici bousculé :

La bourse avec +8,9 % de rendement annuel ; Les foncières cotées avec +8,9 % également ; L'immobilier résidentiel en France avec +8,8 % ; Les logements à Paris avec +6,5 % ; L'or avec 5,6 %.

On remarquera qu'un seul support d'investissement est présent dans les trois classements sur 5, 15 et 30 ans : l'or, qui est souvent défini comme la valeur refuge par excellence.