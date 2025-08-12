SCPI Optimale : l'investissement de proximité qui séduit avec 80 millions d'euros de capitalisation

La SCPI Optimale confirme son positionnement de véhicule d'investissement immobilier à considérer sur le segment des SCPI à taille humaine. Avec une capitalisation qui atteint 80 millions d'euros au premier trimestre 2025, cette société civile de placement immobilier démontre l'efficacité de sa stratégie axée sur la proximité et l'ancrage territorial français, séduisant une base d'investisseurs toujours plus large.

Une croissance soutenue qui reflète la confiance des épargnants

La dynamique commerciale d'Optimale se traduit par des chiffres éloquents au terme du premier trimestre 2025. Le nombre d'associés progresse de 33% sur un an, passant de 1 013 à 1 347 porteurs de parts, témoignage concret de l'attractivité de ce placement immobilier auprès des investisseurs français.

Cette croissance s'accompagne d'un taux de distribution de 1,52% brut au premier trimestre (soit un peu plus de 6% en rythme annualisé), laissant espérer sans pour autant les assurer, des perspectives de rendement annuel attractives. La société de gestion Consultim Asset Management maintient ses objectifs de performance tout en privilégiant une gestion active et de proximité, véritable signature de cette SCPI diversifiée.

Le délai de jouissance fixé au premier jour du quatrième mois suivant la souscription permet aux nouveaux associés de bénéficier rapidement des potentiels revenus locatifs, avec un versement mensuel des dividendes qui aide les flux de trésorerie pour les investisseurs.

Stratégie d'investissement : cap sur les actifs mixtes et l'ancrage régional

L'acquisition phare du trimestre illustre parfaitement la philosophie d'investissement d'Optimale. L'immeuble mixte de Poitiers, d'une superficie de 1 700 m² et acquis pour 1,73 million d'euros, combine espaces d'activités (76%) et bureaux (24%), générant un rendement supérieur à 8% acte en main.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de diversification sectorielle de la SCPI, dont le patrimoine se répartit entre bureaux (43,8%), commerces (28,2%), activités et logistique (23,5%) et santé-éducation (4,5%). Cette répartition équilibrée permet de capter les opportunités de différents marchés tout en limitant l'exposition aux risques sectoriels. Toutefois les investissements réalisés sur la période ne peuvent présager des performances futures.

Un patrimoine diversifié de 81,9 millions d'euros

Le volume d'investissement total atteint 81,9 millions d'euros, réparti sur 31 actifs immobiliers, soit une moyenne de 2,5 millions d'euros par actif. Cette granularité permet une mutualisation des risques locatifs tout en maintenant une gestion de proximité caractéristique des SCPI de taille humaine.

L'implantation géographique privilégie les zones urbaines attractives en région, stratégie qui se révèle particulièrement pertinente dans le contexte actuel de rééquilibrage territorial et de développement des métropoles régionales françaises.

Performance locative exemplaire avec un taux d'occupation de 95,7%

La qualité de la gestion locative se reflète dans un taux d'occupation financier de 95,7%, témoignage de l'efficacité du positionnement stratégique d'Optimale sur des actifs peu obsolescents et bien situés. Les loyers quittancés au premier trimestre s'élèvent à 1 547 k€, générés par un portefeuille de 70 locataires répartis sur plus de 64 500 m² de surface totale.

Cette diversification locative limite les risques de vacance et donne une visibilité sur les revenus particulièrement appréciée des investisseurs. La société de gestion maintient une politique active de commercialisation pour les 4,3% de locaux vacants, en recherche de locataires.

Une structure financière solide

La structure financière d'Optimale révèle un taux d'endettement maîtrisé à 14,54%, permettant un effet de levier modéré tout en préservant la sécurité du placement. Cette approche prudente correspond aux attentes des investisseurs privilégiant la sécurité du capital et la régularité des distributions.

La valorisation du patrimoine se décline selon plusieurs indicateurs : prix de souscription à 250€ par part (frais et commission de souscription inclus), valeur de retrait à 225€, valeur de réalisation à 217,59€ et valeur de reconstitution à 260,78€ par part. On constate ainsi une légère décote d’environ 4% sur le prix de souscription, favorable aux acquéreurs de parts.

Labellisation ISR

La SCPI Optimale bénéficie du label ISR (Investissement Socialement Responsable), répondant aux préoccupations croissantes des investisseurs en matière de durabilité. Cette labellisation se décline sur les 3 piliers du label (Environnemental, Social, de Gouvernance), en visant en particulier l’optimisation de l’efficacité énergétique des actifs, la gestion efficiente des déchets, ainsi que l’amélioration du confort des usagers.

Perspectives d'avenir et positionnement concurrentiel

La stratégie de la SCPI Optimale pour 2025 s'articule autour du maintien de sa politique d'investissement sélective en régions, privilégiant les actifs à usage mixte dans des zones économiques dynamiques. Cette approche différenciante face aux SCPI de grande taille permet de capitaliser sur les opportunités du marché immobilier français en évitant la surexposition aux métropoles saturées.

La société de gestion Consultim Asset Management mise sur la proximité et la transparence pour fidéliser sa base d'associés, stratégie qui trouve un écho favorable dans le contexte actuel de recherche de placements immobiliers accessibles et dynamiques. Cette approche "à taille humaine" constitue un avantage concurrentiel durable face aux géants du secteur, offrant aux investisseurs une alternative crédible pour diversifier leur patrimoine immobilier.

Acheter des parts de SCPI est un investissement immobilier. Comme tout placement immobilier, il s’agit d’un investissement long terme dont la liquidité est limitée. Nous vous recommandons une durée de placement de 10 ans. Il existe un risque de perte en capital. De plus, les revenus ne sont pas garantis et dépendront de l’évolution du marché immobilier [et du cours des devises]. Comme pour tout placement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures.