Investissement immobilier : le top 5 des villes rentables sans aucun apport initial

Le marché de l'immobilier semble de nouveau favorable pour les investisseurs. (illustration) (Samuilawfirm / Pixabay)

La rentabilité de l’investissement immobilier repart à la hausse, rapporte SeLoger . Malgré le durcissement des conditions d’emprunt et l’exclusion progressive des passoires thermiques du marché locatif, elle atteint désormais 5,2 % en moyenne, contre 4,6 % en juillet 2022. Cela représente une progression de 13 % en trois ans.

De fortes disparités selon les territoires

Selon la carte de la rentabilité publiée par le site, de fortes disparités géographiques subsistent. Les taux les plus faibles se concentrent sur le pourtour méditerranéen, en Aquitaine, dans les Alpes, en Bretagne et dans la vallée du Rhône. À l’inverse, certaines zones du centre de la France affichent des rendements supérieurs à 10 %.

Mais la rentabilité brute ne doit pas être le seul critère de choix. Se Loger a ainsi pris en compte trois éléments pour identifier les villes les plus attractives en matière d'investissement immobilier : « la rentabilité brute, l’apport nécessaire à l’autofinancement et un indice de risque économique local, qui résume le risque de ne pas louer le bien et le risque que la valeur du bien se déprécie au cours du temps » , indique la plateforme.

Cinq villes où investir sans apport

Cinq villes se distinguent, avec l'achat d’un T2 de 40 m² possible sans apport initial permettant de générer un bénéfice mensuel positif. Il convient toutefois de financer les frais de notaire et d’agence. Il s'agit de Châlons-en-Champagne, Limoges, Évry, Niort et Poitiers.

Toutes ces villes offrent un bon compromis entre rentabilité, apport initial et solidité du marché immobilier local.