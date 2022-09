Le bois est au cœur de l’actualité et ce, pour plusieurs raisons. Pour commencer, plusieurs milliers d’hectares de forêts ont brûlé en France depuis le début de l’année. En parallèle, dans le secteur du chauffage au bois, on craint des pénuries.

Investir dans le bois, toujours une bonne idée ?-iStock-Florent MARTIN

La France, ses forêts et ses incendies

En France, on compte 17 millions d’hectares de forêts dont 75 % sont privés. Mais l’investissement sylvicole est-il toujours une bonne idée ? Suite aux incendies qui se sont déclarés en France cette année, il est logique de se poser la question. Rappelons que 2022 a été une année particulièrement chaude et sèche et que plus de 60 000 hectares ont brûlé dans l’Hexagone. À titre d’exemple, près de Landiras en Gironde, environ 50 % des parcelles parties en fumée appartenaient à des adhérents de l’Alliance Forêts Bois, premier groupe coopératif forestier de France, fondé et géré par des propriétaires forestiers privés et qui représente environ un million d’hectares de forêts françaises. L’exploitation du bois de ces parcelles, pas ou peu assurées contre les incendies, ne devrait finalement pas rapporter grand-chose à leurs propriétaires.

Le bois, un mauvais investissement ? Pas forcément !

L’année dernière, le prix du bois a augmenté de 33 % par rapport à 2020 et le mètre cube a atteint un coût moyen record de 81 €. De plus, l’investissement sylvicole peut être intéressant notamment si on regarde du côté des prix des terrains. En 25 ans, ils ont été multipliés par deux. L’hectare est ainsi passé d’un peu plus de 2 000 euros en 1997 à plus de 4 400 euros en 2021. En outre, les GFI (Groupements Forestiers d’Investissements) font attention aux évolutions du climat et choisissent les forêts les moins à risque. De plus, comme l’expliquent les experts, avec eux les investissements des particuliers sont mutualisés, ce qui limite les risques de pertes. Enfin, l’investissement sylvicole, c’est aussi une manière d’agir en faveur de la protection de l’environnement. Les forêts sont synonymes de centaines d’espèces d’arbres différentes et de biodiversité (oiseaux, mammifères…). Ce sont aussi de véritables « puits de carbone ».

Investissement sylvicole : la question de la fiscalité

Vous souhaitez investir dans des parcelles de forêts ? Sachez qu’il existe plusieurs dispositifs fiscaux à étudier avec attention. Toutefois, des conditions sont à respecter pour en bénéficier (investissement via un GFI…). Il existe, par exemple : les réductions et crédits d’impôt au titre des investissements forestiers ; le Compte d’Investissement Forestier et d’Assurance (CIFA), un produit d’épargne défiscalisé.

Peser le pour et le contre

Faut-il investir dans les forêts ? Tout investissement présente des risques. Avec les forêts, il y a ceux liés aux pertes mais également aux risques naturels. Les incendies qui se sont déclarés en France cette année, atteignant même des zones généralement épargnées comme la Bretagne notamment, font partie de ces risques naturels, plus importants encore avec le réchauffement climatique. Avant d’opter pour l’investissement sylvicole, il faut bien lister les avantages et les inconvénients d’une telle démarche et ne pas hésiter à demander conseil à des experts afin d’être parfaitement informé des risques mais aussi des bénéfices.