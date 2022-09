Inflation : les produits du petit-déjeuner ont vu leurs prix flamber depuis août 2021

Le café a connu l'une des plus fortes hausses avec 11,2 % d'augmentation entre août 2021 et août 2022. Photo d'illustration. (Pexels / Pixabay)

Le pouvoir d’achat des Français a été fortement amoindri par l’inflation ces derniers mois. Et celle-ci n’a pas non plus épargné les produits du petit-déjeuner, qui ont vu leurs prix flamber entre août 2021 et août 2022, selon des récents chiffres de l’Insee. Café, jus de fruits, pain, beurre… Tous les articles sont concernés.

Alors que l’inflation a touché de nombreux produits de la vie quotidienne, ceux du petit-déjeuner n’y ont pas échappé. C’est ce que révèlent les chiffres publiés par l’Insee, jeudi 15 septembre 2022, rapporte BFM Business . Tous les produits consommés habituellement en début de journée ont ainsi vu leurs prix augmenter.

Entre août 2021 et le même mois de cette année, le café a connu une hausse de 11,2 %. Il s’agit de la plus forte croissance concernant les boissons, devant le lait demi-écrémé et écrémé (+9,4 %) et le lait entier et ses 7,8 % d’augmentation. Les jus de fruits, eux, coûtaient 6 % plus cher que l’an passé. Quant au chocolat en poudre et le cacao, ils se sont envolés de 6,7 %. Seuls les thés et infusions ont été marqués par une moindre hausse avec 3,1 %.

Crise de l’énergie, coût des transports, intempéries...

Les autres produits du petit-déjeuner ne sont pas en reste. Le pain a ainsi augmenté de 8,2 %, tout comme le beurre (+15,8 %) et les confitures, compotes et miel (+7,8 %). Les céréales s’affichaient, elles aussi, à un prix supérieur de 9,5 % par rapport à celui de l’année dernière. C’est également le cas pour les yaourts (+9,7 %) et le sucre (+9,1 %). Les œufs font partie des denrées les touchées par l’inflation avec une hausse de 11,4 %. Les fruits frais n’ont, pour leur part, augmenté que de 3,2 %.

Comme pour de nombreux autres produits, ces augmentations sont la conséquence directe de la crise de l’énergie, de l’augmentation des coûts de transports et de ceux des matières premières. Les intempéries y ont également contribué puisque le Brésil, premier producteur de café au monde, a connu des épisodes de gels et d’inondations ayant détruit les récoltes. Inéluctablement, le grain de café a vu son prix s’envoler face à la baisse de l’offre.

La flambée des prix n’a pas non plus épargné les équipements du petit-déjeuner puisque les grille-pain et les cafetières ont également augmenté de 14,7 % durant la même période.