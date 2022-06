Impôts : six chiffres qui surprennent

Succession, ventes immobilières, amandes...les impôts indirects sont une ressource inépuisable pour Bercy. (© Monica Ly)

En 2021, environ 44% des 40 millions de foyers fiscaux français ont payé près de 100 milliards d’euros d’impôts sur le revenu, selon la DGFIP. Successions, donations, amendes, ventes immobilières… Découvrez six chiffres plus surprenants encore.

La direction générale des Finances publiques (DGFIP) vient de publier son rapport d’activité pour l'année 2021 ainsi que son fameux cahier statistiques.

Voici six chiffres qui ont surpris la rédaction du Revenu.

1 - Des héritages plus nombreux

Près d’un million de successions (précisément 957.170) ont été enregistrées auprès des services de l’enregistrement en 2021, soit 112.000 de plus qu’en 2020. Un chiffre correspondant malheureusement peu ou prou à la surmortalité due à la pandémie de Covid-19.

2 - Des Français plus généreux

393.000 déclarations de donations ont été enregistrées en 2021, soit +41% par rapport à 2020. Une augmentation sensible qui s’explique en partie par l’abattement spécial en vigueur jusqu’au 30 juin 2021 : en plus des abattements traditionnels (100.000 euros par enfant tous les 15 ans et 31 865 euros de dons familiaux d’argent exonérés d'impôt), ce dispositif permettait de donner jusqu’à 100.000 euros supplémentaires sans impôt à un enfant, petit-enfant ou arrière-petit-enfant pour construire sa résidence principale.

Rappelons que chaque donation à un enfant doit être déclarée au fisc en remplissant le formulaire Cerfa n° 2735-SD.

3 - Une frénésie de transactions immobilières

2.063.138 ventes immobilières ont été