Impôts : pour payer moins en 2021 agissez avant le 31 décembre

Les conseils du Revenu pour réduir vos impôts. (© Freepik)

Des solutions à retenir avant la fin de l'année 2020 pour une économie en 2021. L'avantage fiscal ne doit pas vous aveugler sur la pertinence du placement ou de la dépense.

Alléger la note fiscale due en 2021 pour 2020 reste possible à condition d'agir avant le 31 décembre. Réduction, déduction ou crédit d'impôt, des solutions existent. Mais la dépense engagée doit tenir compte du risque pris en contrepartie.

Dons : réduction de 66% ou 75%

Les dons aux associations et fondations d'utilité publique ou d'intérêt général à but non lucratif ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de 66% du montant versé, dans la limite de 20% du revenu imposable (75% du versement dans la limite de 575 euros pour les organismes d'aide aux personnes en difficulté).

Services à la personne : crédit d'impôt de 50%

Les dépenses de services à la personne ouvrent droit à un crédit d'impôt (garde d'enfants, soutien scolaire, assistance aux personnes, entretien de la maison, jardinage, etc.).

Tous les contribuables, quelle que soit leur situation (salariés, chômeurs, retraités), peuvent en bénéficier, pour des services rendus à leur résidence principale ou secondaire, qu'ils en soient propriétaire ou locataire.

Le crédit d'impôt est de 50% des dépenses, avec un plafond de 12.000 euros par an, majoré de 1.500 euros par enfant rattaché ou par membre du foyer fiscal de plus de 65 ans, avec un maximum de 15.000 euros (20 .000 euros avec une personne handicapée à charge).

Certaines