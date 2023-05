Impôts : pour 74 % des Français, le système fiscal est « injuste »

Trois Français sur quatre juge le système fiscal français injuste. Illustration. (Wikimedia / Arthur Weidmann)

Le système fiscal français est « injuste » pour trois Français sur quatre, selon un sondage de l'institut Cluster 17. 49 % des sondés ont ainsi estimé que le fonctionnement des impôts était « plutôt injuste » et 25 % qu'il était « tout à fait injuste ».

« Injuste » : voici l'adjectif choisi par 74 % des Français pour qualifier le système fiscal du pays, selon un sondage réalisé par l'institut Cluster 17. Les résultats ont été relayés ce mardi 23 mai par Le Point . 49 % des sondés ont ainsi estimé que le fonctionnement des impôts était « plutôt injuste » et 25 % qu'il était « tout à fait injuste » .

Ce constat touche toutes les catégories de la population. Stéphane Fournier, directeur d'études chez Cluster 17, constate néanmoins que « ce sentiment d'injustice était le plus diffus » dans les « électorats les plus rupturistes et antisystèmes » . 85 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon (Insoumis) et de Marine Le Pen (RN) ont ainsi reconnu trouver le système fiscal « injuste » .

Moins d'impôts pour les classes moyennes

La perception de l'impôt a tendance à différer selon le bord politique de l'interrogé. Ainsi, 57 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 59 % de ceux de Yannick Jadot (EELV) estiment payer « juste ce qu'il faut » d'impôts. Tandis que 63 % des électeurs de Valérie Pécresse (LR), 69 % de ceux de Marine Le Pen et 77 % de ceux d'Eric Zemmour (Reconquête) ont le sentiment d'être « trop taxés » .

Moins d'impôts pour les classes moyennes, mais plus pour les plus aisés : selon l'étude, 40 % des sondés seraient favorables à une telle mesure. « Si les électeurs de gauche sont naturellement les plus favorables à cette hausse d'impôts des plus aisés, ce souhait est partagé par un tiers de l'électorat de Marine Le Pen et 22 % des électeurs d'Emmanuel Macron » , note Stéphane Fournier.

Un seuil de richesse estimé à 6 180 euros en moyenne

Le sondage montre aussi que plus les personnes disposent de revenus élevés, plus elles considèrent payer « trop d'impôts » . C'est le cas de 66 % des Français qui gagnent plus de 5 000 euros par mois. Les classes moyennes partagent également ce constat. 58 % des sondés gagnant entre 1 750 euros et 2 500 euros par mois considèrent être trop taxés. Un tiers des interrogés serait d'ailleurs favorable à ce que les impôts des classes moyennes soient diminués.

Les Français ont semblé aussi s'accorder sur le seuil à partir duquel une personne peut être considérée comme riche. En moyenne, ce palier est estimé à 6 180 euros en moyenne.