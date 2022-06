Impôts : les trois mesures chocs auxquelles il faut se préparer pour la rentrée

Des nouvelles mesures pour la fiscalité des français. (© DR)

Suppression de la redevance audiovisuelle (138 euros en 2021), poursuite de la baisse de la taxe d’habitation, indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation : le gouvernement s’apprête à frapper fort pour soutenir le pouvoir d’achat des contribuables.

Les impôts des particuliers vont-ils baisser pendant le second quinquennat Macron ? Seule certitude en ce 13 juin, le gouvernement planche sur trois mesures qui vont dans le sens d’un allègement.

Il s’agit de la suppression de la redevance audiovisuelle (138 euros d’économie tout de même), de l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation, et de la poursuite de la baisse de la taxe d’habitation de la résidence principale pour les 20% de contribuables les plus aisés qui y sont encore soumis.

Un calendrier flou

Le calendrier de mise en œuvre des autres réductions d’impôt au programme du président réélu est plus flou. La possibilité donnée aux concubins de déclarer ensemble leurs revenus pourrait être inscrite dans le projet de loi de finances pour 2023. Tout comme l'allègement des droits de donation et succession. Mais cela reste à confirmer.

Sauf surprise toujours possible, le nouveau quinquennat Macron s’annonce moins riche en réduction d’impôts que le premier marqué, rappelons-le, par la suppression de la taxe d’habitation pour 80% de la population, le recentrage de la taxation du capital sur l’immobilier, la baisse de 5 milliards d’euros de l’impôt sur le revenu pour les contribuables des premières tranches et l’imposition des revenus des placements à la «flat tax» de 30% en lieu et place de l’impôt progressif beaucoup plus