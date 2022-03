Impôts : les principales propositions des candidats à la Présidentielle

Les propositions des candidats pour ne pas impacter davantage le porte-monnaie des Français. (pxhere / CC0 Domaine public)

Impôts sur le revenu, sur les sociétés ou sur la fortune, taxe sur la valeur ajoutée et niches fiscales... Voici les propositions des douze candidats à l'élection présidentielle pour remanier l'imposition française.

Selon un sondage Harris Interactive pour le Conseil des prélèvements obligatoires publié en février dernier et cité pas nos confrères de Ouest-France , 75 % des Français considèrent que les impôts sont trop élevés dans l’Hexagone. Que comptent faire sur ce point les prétendants à la présidence du pays ? D’après le site La finance pour tous , les propositions divergent selon que les candidats sont de gauche ou de droite.

Emmanuel Macron

D’après nos confrères, le président sortant prévoit de poursuivre les baisses d’impôts. D’autres mesures ont été évoquées comme la suppression de la contribution à l’audiovisuel public ou encore la possibilité pour les concubins de s’aligner sur le régime des partenaires et des conjoints (pacs et mariage) en n’effectuant qu’une déclaration de revenu par couple. Emmanuel Macron prévoit également de tripler la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, exonérée d’impôts pour les salariés et de charges pour les entreprises.

Valérie Pécresse

La candidate des Républicains entend défiscaliser intégralement les heures supplémentaires, qui sont actuellement exonérées dans la limite de 5 000 euros. Comme le rappellent nos confrères, elle souhaite également relever de 6 000 à 10 000 euros le plafond du crédit d’impôt pour les emplois à domicile et créer une aide à l’investissement de proximité dans les zones rurales.

Éric Zemmour

De son côté, Éric Zemmour souhaite doubler le plafond du quotient familial pour le fixer à 3 000 euros afin de générer une baisse de l’imposition pour les familles. Il prévoit également de rétablir la demi-part fiscale pour les personnes veuves et de supprimer la taxe audiovisuelle. Le candidat de Reconquête envisage par ailleurs d’exonérer totalement l’épargne salariale et de réinstaurer la niche fiscale afin de permettre aux primo-accédants de bénéficier d’une déduction d’intérêts d’emprunt.

Selon nos confrères, le candidat appelle de ses vœux l’exonération totale de la résidence principale et la réintroduction de l’avantage fiscal pour l’investissement dans les PME, supprimé lorsque l’ISF (impôt sur la fortune) est devenu IFI (impôt sur la fortune immobilière).

Marine Le Pen

Principale mesure fiscale de la candidate du Rassemblement national : la suppression de l’impôt sur le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans. Concernant les familles, elle prévoit d’accorder une part fiscale dès le deuxième enfant. Marine Le Pen souhaite également remplacer l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune financière (IFF) afin de lutter contre la spéculation.

Anne Hidalgo

La représentante du Parti socialiste dans ces élections ne prévoit aucune mesure relative à l’impôt sur le revenu, comme le rappelle La finance pour tous . Elle envisage toutefois de créer un impôt de solidarité sur la fortune climat et biodiversité pour que les plus fortunés contribuent davantage au financement de la transition écologique.

Jean-Luc-Mélenchon

Le candidat de La France Insoumise entend supprimer le Prélèvement forfaire unique (PFU) pour les revenus du capital et renforcer le barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec 14 tranches d’imposition contre cinq actuellement. Le candidat prévoit également de rétablir l’impôt sur la fortune en y greffant un volet climatique et de supprimer le quotient familial au profit d’un crédit d’impôt pour les enfants.

Yannick Jadot

À l’instar de Jean-Luc Mélenchon, le candidat écologiste souhaite durcir la fiscalité des plus fortunés en révisant le barème de l’impôt et en augmentant les hauts revenus. Yannick Jadot prévoit aussi de supprimer le quotient conjugal de manière que chaque contribuable soit taxé sur ses revenus propres. Le PFU, ou flat tax, sera supprimé s’il est élu. Le candidat envisage enfin de créer un impôt climatique sur la fortune pour les patrimoines excédant deux millions d’euros.

Fabien Roussel

Une réforme de l’impôt sur le revenu est nécessaire selon le candidat communiste, qui prévoit de créer quinze tranches d’imposition mais aussi de rétablir et de tripler l’impôt sur la fortune. Fabien Roussel souhaite également réduire le taux de TVA sur les produits énergétiques, comme le rappellent nos confrères.

Philippe Poutou

S’il accède à la fonction suprême, Philippe Poutou rétablira l’impôt sur la fortune et mettra en œuvre une politique fiscale axée sur une taxation renforcée des hauts revenus, avec un prélèvement de 100 % des sommes excédantes au-delà de cinq Smics annuels, soit 108 000 euros. Le candidat prévoit en outre la suppression de la TVA sur les biens de première nécessité.

Nathalie Arthaud, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan

Peu de mesures fiscales ont été annoncées par ces trois candidats, si ce n’est la suppression de la TVA, exception faite des produits de luxe, pour Nathalie Arthaud, le rétablissement de l’ISF et réduction de la TVA sur les hydrocarbures pour Jean Lassalle ou encore le rétablissement de l’ISF avec exonération de la résidence principale et réduction à dix ans du délai de détention pour l’exonération des plus-values immobilières pour Nicolas Dupont-Aignan.