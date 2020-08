Impôts : Le site pour modifier sa déclaration de revenus est ouvert

Les contribuables qui ont déclaré leurs revenus perçus en 2019 sur Internet pour leur imposition de 2020 peuvent rectifier leur déclaration en ligne. Le service, disponible sur impots.gouv.fr, est ouvert jusqu'au 15 décembre.

Le service permettant de corriger sa déclaration d'impôts de 2020 sur les revenus de 2019, est ouvert annonce Le Figaro. Les contribuables ont jusqu'au 15 décembre prochain pour modifier les sommes déclarées, ajouter une demi-part oubliée ou encore un don non déclaré.

« Rectifier la quasi-totalité des informations déclarées »

Le service est accessible via l'espace personnel en ligne sur impots.gouv.fr. Il est nécessaire de disposer de son numéro fiscal et son mot de passe pour se connecter. Ensuite, la fonction « accéder à la correction en ligne » permet d'effectuer les rectifications nécessaires.

Ce service « vous permet de rectifier la quasi-totalité des informations déclarées en ligne et notamment celles relatives aux revenus, charges et personnes à charge » précise l'administration fiscale. Mais le changement d'adresse ou la situation familiale (mariage, pacs...) ne sont pas concernés par ces modifications. Pour cela, il faut se rendre respectivement sur « gérer mon profil » et « messagerie sécurisée ».

Le service ne concerne que les déclarations en ligne

Une fois les modifications effectuées, le déclarant recevra un nouvel avis d'imposition. Plusieurs scénarios sont alors possibles : si le montant de l'impôt a été revu à la hausse, une date limite et des modalités de paiement figureront alors sur le nouvel avis. Si le montant de l'impôt a diminué, le trop-perçu sera restitué par l'administration fiscale.

Ce service ne concerne cependant que les contribuables ayant déclaré leurs revenus en ligne, note Capital. Ceux qui ont fait leur déclaration sur papier devront envoyer un courrier à leur service des impôts ou déposer une nouvelle déclaration de revenus sur papier.