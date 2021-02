Impôts : le simulateur en ligne

Le simulateur officiel pour l'imposition des revenus 2020 est disponible en ligne depuis la mi-janvier. Disponible depuis le 15 janvier, le simulateur officiel de l'imposition sur le revenu 2020 permet de connaître les différents changements fiscaux importants en vigueur depuis cette année et d'anticiper les futurs prélèvements. Décryptage.

Impo?ts, le simulateur en ligne - iStock-shapecharge

Visualiser les changements de la loi finances

Anticiper les montants

Le prélèvement à la source

Une déclaration en ligne

Depuis le 15 janvier, la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) propose un simulateur officiel de l'impôt sur le revenu. L'outil permet donc de connaître le montant total de l'impôt 2021, portant sur les revenus déclarés de l'année 2020. La DGFiP dispose d'une page « simulateurs », sur laquelle sont listés l'ensemble des outils de calcul officiels, avec leur date de mise à jour. On y retrouve notamment le simulateur de la taxe d'habitation avec la réforme de la taxe d'habitation en vigueur depuis 2021. Cette version à jour tient notamment compte de la revalorisation du barème progressif de l'impôt, entré en vigueur avec la loi de finances pour 2021.Comme chaque année, la DGFiP propose deux versions : un modèle simplifié et un modèle complet comprenant la déclaration de base et des annexes spécifiques aux contribuables qui perçoivent des revenus indépendants, les professions libérales, les revenus agricoles, etc. Le simulateur actualisé avec le barème de 2021 permet d'anticiper le montant total (annuel) de l'impôt sur les revenus perçus en 2020. L'outil permet également d'estimer le taux marginal d'imposition ainsi que le taux de prélèvement à la source applicable lors de la prochaine mise à jour automatique en septembre 2021.Depuis le 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu est prélevé à la source. Le montant de l'impôt dû par chaque contribuable est prélevé chaque mois sur la paie. Ainsi, le paiement est étalé sur douze mois. Le prélèvement à la source effectué en 2020 est une « avance » sur le futur impôt 2021 sur les revenus de 2020. La plupart des contribuables ont donc déjà payé une grande partie de leur impôt 2021. Le solde à payer ou le trop-perçu remboursable par la DGFiP seront régularisés cet été, après la transmission de la déclaration annuelle des revenus, au printemps. Le simulateur en ligne de la DGFiP permet d'anticiper les montants obtenus à l'occasion de cette déclaration annuelle.Pour rappel, la déclaration des revenus 2020 est obligatoire pour tous les Français. Cette année, elle doit être effectuée exclusivement en ligne. Sous certaines conditions d'accessibilité, les contribuables peuvent toutefois encore transmettre une déclaration papier. Le paiement de l'impôt sur le revenu doit cependant être exécuté en ligne pour tout avis d'un montant supérieur à 300 euros.