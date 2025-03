Impôts : la date pour déclarer ses revenus en ligne désormais connue

À partir du jeudi 10 avril 2025, la majorité des contribuables pourront transmettre leur formulaire de déclaration de revenus en ligne. (Illustration) (Stevepb / Pixabay)

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) vient d’annoncer la date officielle d’ouverture du service en ligne permettant de déclarer ses revenus de 2024. Sollicitée par Capital , l’administration fiscale a indiqué la date du jeudi 10 avril 2025. Tous les contribuables devront s’en servir pour signer le formulaire de déclaration, hormis ceux qui n’ont pas accès à Internet dans leur logement ou qui n’ont pas la possibilité de valider leurs informations préremplies sur impôts.gouv.fr.

D’autres informations à venir

Pour la déclaration non dématérialisée, la date d’envoi des formulaires n’a pas encore été communiquée par le fisc. Celle-ci est néanmoins prévue dans le courant du mois d’avril. Qu’il s’agisse du format numérisé ou de la version papier, les échéances à respecter pour retourner le formulaire en fonction des départements de résidence ne sont pas non plus connues pour le moment, bien que des dates aient été évoquées par certains médias récemment. La DGFiP « ignore pourquoi ce calendrier circule car il est erroné. Il faudra attendre le 10 avril pour plus de détails » .

Lorsque le service sera mis en ligne, les contribuables n’auront qu’à vérifier et valider les informations déjà remplies pour eux sur le formulaire, puis le signer. À noter qu’il est déjà possible d’estimer le montant de son impôt sur le revenu en utilisant le nouveau simulateur du fisc, paru récemment. Une fois la déclaration en ligne transmise, la somme à payer sera également communiquée par l’administration fiscale.

Un remboursement en cas de trop-perçu

Par ailleurs, un virement ou un chèque pourrait vous parvenir en septembre prochain si vos revenus n’ont pas augmenté en 2024. Il s’agira du remboursement du trop-perçu réalisé lors du prélèvement à la source, étant donné que les tranches du barème de l’impôt sur le revenu ont été revalorisées de 1,8 % en 2025.