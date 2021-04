Impôts : comment réduire la facture quand on paye moins de 3.000 euros par an

Il n'existe pas de solutions magiques pour réduire ses impôts. (© Fotolia)

La défiscalisation s'adresse plutôt aux contribuables lourdement taxés, dans les tranches à 30%, 41% ou 45%. Il existe toutefois des moyens de réduire l'impôt même lorsqu'on est relativement peu imposé. Ces solutions sont à manier avec beaucoup de précautions.

«Je paie 2.000 euros d'impôts et on me propose d'investir en Pinel. Qu'en pensez-vous ?»

De nombreux abonnés nous interrogent sur l'opportunité de souscrire à tel ou tel placement à gomme fiscale pour réduire la douloureuse alors qu'ils sont assez peu imposés, généralement dans la tranche marginale à 11%.

Notre premier reflexe est de leur recommander de passer leur chemin car la plupart des produits de défiscalisation ne prennent leur pleine mesure qu'à des niveaux d'imposition bien supérieurs. Pourtant, plusieurs solutions existent pour réduire sa facture fiscale, y compris de 1.000 ou 2.000 euros par an.

Chronophages et/ou souvent risquées, elles ne s'adressent pas à tous les profils. La souscription d'un de ces produits doit dans tous les cas se faire après mûre réflexion et en toute connaissance de cause.

Avant de nous lancer dans le cœur du sujet, un petit détour sur les solutions de défiscalisation qui ne sont pas adaptées aux personnes imposées dans la tranche marginale (TMI) à 11% s'impose.

Oubliez le PER

De manière générale, tous les outils permettant de réduire le revenu imposable sont, sauf très rares exceptions, à oublier. Diminuer la base fiscale lorsque le TMI est de 11% permet, logiquement, une économie d'impôt maximale de «seulement» 11% des sommes engagées.

Pour cette raison, le plan d'épargne retraite (PER)