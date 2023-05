Impôts : comment faire sa première déclaration de revenus ?

Si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous n’avez pas de déclaration à effectuer en votre nom (Crédit photo : 123RF)

Vous avez plus de 18 ans et vous vous demandez si vous devez faire votre propre déclaration de revenus. Découvrez qui est concerné, comment faire, quelles sont les dates limites et quels sont les revenus à déclarer.

Comment savoir si vous devez faire votre première déclaration de revenus ?

Vous êtes né en 2004 . Si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous n'avez pas de déclaration à effectuer en votre nom. Si vous n'y êtes pas rattaché, vous devez déclarer les revenus que vous avez perçus (ou le fait que vous n'en avez pas perçu) entre le jour de vos 18 ans et le 31 décembre et faire pour cela une déclaration de revenus personnelle.

Vous êtes né entre 2001 et 2003 . Si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous n'avez pas de déclaration personnelle à faire. Dans le cas contraire, vous devez remplir votre propre déclaration.

Vous êtes né entre 1997 et 2000 . Vous pouvez rester rattaché au foyer fiscal de vos parents à condition de pouvoir justifier que vous êtes étudiant. Dans le cas contraire, vous devez faire une déclaration à votre nom.

Vous êtes né avant 1997. Vous devez faire votre propre déclaration de revenus, même si vous êtes non imposable. Si vous n'êtes pas imposable, faire votre déclaration permet de recevoir un avis de non-imposition, utile pour certaines démarches (demande de bourse par exemple).

Comment faire sa première déclaration de revenus ?

Si vous êtes âgé de 20 ans et plus, et si vous étiez rattaché l'année dernière au foyer fiscal de vos parents, vous avez reçu en avril un courrier de l'administration fiscale vous communicant les informations nécessaires pour faire votre déclaration de revenus en ligne sur impots.gouv.fr.

Si vous n'avez pas reçu le courrier de l'administration fiscale, vous pouvez demander l'attribution d'un numéro fiscal auprès du centre des finances publiques de votre domicile à partir d'un formulaire disponible sur le site impots.gouv.fr dans la rubrique Contact / Vous êtes un particulier / Votre demande concerne l'accès à votre espace particulier / Une difficulté pour créer votre espace particulier / Je n'ai pas de numéro fiscal.

Quelle est la date limite pour faire sa première déclaration ?

La date limite pour transmettre votre déclaration de revenus en ligne varie selon votre département de résidence :

Départements de 01 à 19 : jusqu'au 25 Mai

Départements de 20 à 54 (y compris 2A et 2B) : jusqu'au 1er Juin

Départements de 55 à 974/976 : jusqu'au 8 Juin

Quels revenus devez-vous déclarer ?

Vous devez déclarer l'ensemble de vos revenus perçus au cours de l'année précédant la déclaration (salaires, revenus professionnels ou non professionnels, pensions, revenus de capitaux mobiliers, revenus fonciers, plus-values mobilières et immobilières…).

À noter :

Les revenus perçus dans le cadre d'une activité salariée exercée en parallèle de vos études (job étudiant, job d'été...) bénéficient d'un abattement maximum de 4.936 euros (en 2022).

Les indemnités et gratifications de stage en entreprise et les salaires perçus dans le cadre de votre apprentissage bénéficient d'un abattement maximum de 19.744 euros (en 2022).

Vous devez également déclarer les allocations d'année préparatoire, les allocations d'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), les bourses d'études allouées pour des travaux ou des recherches déterminés.