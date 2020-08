Impôts : cinq avantages fiscaux liés au grand âge, à l'invalidité, au handicap...

Des aides fiscales sont accordées pour les situations de dépendance. (© Fotolia)

Des aides fiscales vous sont octroyées si vous êtes en situation de dépendance ou si vous aidez une personne dépendante Nos conseils pour ne pas passer à côté d'économies d'impôts significatives.

L'âge, une invalidité ou une situation de handicap ouvre droit à une palette d'avantages fiscaux dont les particuliers ne sont pas toujours bien informés. Ces avantages sont susceptibles de réduire l'impôt sur le revenu et les impôts locaux, sous réserve de satisfaire les conditions requises.

Pour en bénéficier, renseignez le fisc sur votre situation et vos dépenses spécifiques, tout en conservant vos justificatifs dans l'éventualité d'un contrôle. Voici les principales aides fiscales à connaître.

Un nombre de parts majoré

Le montant de l'impôt sur le revenu dépend du nombre de parts du foyer fiscal calculé en tenant compte de la situation familiale, du nombre de personnes à charge, mais aussi de circonstances particulières telle une invalidité.

En cochant les bonnes cases sur la déclaration de revenus 2042, vous pouvez bénéficier de demi-parts supplémentaires.

Par exemple, seul ou en couple, vous avez droit à une demi-part de plus si vous êtes titulaire au 31 décembre de l'année d'imposition d'une pension pour une invalidité de 40% au moins (militaire ou pour accident du travail), d'une carte d'invalidité, ou encore de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité (il suffit qu'elle ait été demandée en cours d'année). Si vous et votre conjoint remplissez l'une de ces conditions, c'est une part de plus à la clé (soit 3 parts au