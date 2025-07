Gagner 1 million d’euros par an ne vous laisse «que» 47.000 € par mois : voici le vrai montant après impôts en 2025

Shutterstock

Pour de nombreux Français, gagner 1 million d'euros par an est un rêve. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'après le prélèvement des impôts et des contributions sociales, il ne reste pas grand-chose de cette somme.

Gagner 1 million d'euros par an est un rêve pour beaucoup, mais ce chiffre impressionnant cache une réalité bien différente une fois que l'administration fiscale a prélevé sa part. En France, les hauts revenus sont soumis à une imposition progressive qui peut atteindre 45%, sans compter les cotisations sociales et les contributions exceptionnelles. Alors, combien reste-t-il réellement après impôts en 2025 ? Voici quelques éléments de réponse.

Quelle est l'imposition d'un revenu d' 1 million d'euros ?

L'impôt sur le revenu

En France, l'imposition fonctionne par tranches progressives . En 2025, voici le barème appliqué :

Tranche de revenu Taux d'imposition Jusqu'à 11 498 euros 0% De 11 498 à 29 315 euros 11% De 29 316 à 83 823 euros 30% De 83 824 à 120 294 euros 41% Au-delà de 180 294 euros 45%

Avec un revenu annuel de 1 million d'euros , la plupart des gains sont soumis à la tranche la plus élevée de 45 %, bien que le taux moyen d'imposition tourne autour de 42 %. Cela représente environ 398 200 euros d' impôt annuel pour un couple marié sans enfant bénéficiant de deux parts fiscales.

Le taux de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus

Dans notre pays, la contribution exceptionnelle s'applique aussi aux très hauts revenus. Elle est déterminée comme suit :

3 % sur la part de revenu entre 250 000 euros et 500 000 euros.

4 % sur la part supérieure à 500 000 euros

En prenant en compte le revenu fiscal de référence qui est de 986 478 euros net imposable, cela représente environ 26 959 euros supplémentaires à payer à l' administration fiscale , précise le Journal des Femmes .

Les cotisations sociales et autres prélèvements

Dans la mesure où votre revenu provient d'un salaire, il est également soumis aux cotisations sociales, représentant en moyenne 25 % du montant brut. Cela signifie qu'un salarié gagnant 1 million d'euros perd déjà 250 000 euros avant même d'être imposé. Cependant, le taux exact peut varier en fonction du statut du salarié.

Le montant net après déduction des impôts

Après application de toutes ces taxes et cotisations, voici ce qui reste réellement :

Revenu brut annuel : 1 000 000 euros

Cotisations sociales (estimées à 25 %) : -250 000 euros

Impôt sur le revenu : -398 200 euros

Contribution exceptionnelle : -26 959 euros

Montant net annuel après impôts : 324 841 euros

Montant net mensuel : environ 27 070 euros

Bien loin des 83 000 euros mensuels bruts , ce revenu se réduit considérablement après impôts et cotisations sociales, selon le Service Public.

Comment optimiser son imposition quand on gagne 1 million d'euros de revenus annuels ?

Maximiser les déductions fiscales

L'optimisation fiscale passe avant tout par l'exploitation des déductions et réductions d'impôt disponibles. Certaines dépenses permettent aux contribuables de diminuer leur imposition de manière légale et efficace. Parmi elles, les investissements immobiliers sont particulièrement prisés. Des dispositifs comme le Pinel offrent une réduction d'impôt pour l'achat d'un bien neuf destiné à la location, tandis que la loi Malraux et le régime des monuments historiques permettent de défiscaliser des travaux de rénovation sur des biens anciens classés.

Structurer son patrimoine différemment

Les entrepreneurs et dirigeants d'entreprise ont la possibilité d'optimiser leur fiscalité en ajustant la structure de leur rémunération et de leur patrimoine. Au lieu de percevoir un salaire brut fortement taxé, ils peuvent choisir d'allouer une partie de leurs gains sous forme de dividendes, qui bénéficient d'un régime fiscal plus favorable. En effet, les dividendes sont soumis à la flat tax de 30 %, qui inclut l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, bien souvent moins lourds qu'une imposition directe sur le salaire.

S'installer dans un pays avec une fiscalité avantageuse

Face aux taux d'imposition élevés en France, certains contribuables à hauts revenus choisissent de s'installer dans des pays offrant une fiscalité plus attractive. Plusieurs destinations européennes proposent des régimes fiscaux favorables, notamment pour les expatriés et les investisseurs.