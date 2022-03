Impôts 2022 : nouvelle procédure pour déclarer un emploi à domicile

(© Freepik)

La déclaration d'impôts 2022, c'est dans quelques jours. Il est plus que temps de vous y préparer. Pour les particuliers qui emploient un salarié à domicile, la donne change cette année. Le Revenu vous explique les nouveautés pour bien remplir votre déclaration et faire le plein de l'avantage fiscal.

La mise en place d’un crédit d’impôt instantané pour les particuliers employeurs améliore considérablement la trésorerie des ménages qui ont recours à des services d’aide à la personne.

Ce nouveau dispositif a démarré à titre expérimental en 2021 dans le Nord de la France (département 59) et en Ile-de-France. D’après les informations publiées récemment par le ministère de l’Économie, 100.000 employeurs particuliers ont déjà opté pour la mensualisation de leur crédit d’impôt.

L’ouverture du dispositif en avril aux particuliers qui ont recours à une société pour gérer leur employé, devrait encore augmenter le nombre. Ce changement a des conséquences sur la déclaration 2022 de vos revenus 2021 qu’il faut connaître.

Emploi à domicile : fonctionnement du crédit d’impôt

Ces dernières années, l’avantage fiscal lié à l'emploi à domicile a connu plusieurs évolutions. Depuis 2017, le gain fiscal n’est plus réservé aux personnes imposables. Il ne s’agit plus d’une réduction d’impôt, mais d’un crédit d’impôt qui permet aux personnes non imposables d’obtenir le paiement de l'économie d’impôt.

Mais l'avantage fiscal lié à l'emploi d'un salarié à domicile n’est pas pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement à la source qui s’applique à vos revenus. Pour éviter que les ménages fassent une avance de trésorerie au