Impôts 2022 : choisissez la bonne enveloppe fiscale pour vos placements

Certains de vos placements sont exonérés de PFU ou flat taxe. (© DR)

Depuis le 1er janvier 2018, les revenus de vos placements sont soumis à un prélèvement de 30% (PFU ou flat taxe), sauf si vous épargnez au sein d'un contrat d'assurance vie, d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un plan d'épargne retraite (PER)...

Le compte-titres permet d'investir dans une large gamme de valeurs mobilières, cotées et non cotées en Bourse, en France et sur tous les marchés internationaux.

Le plan d'épargne en actions (PEA et PEA PME-ETI) est plus restrictif car vous ne pouvez y loger que des actions européennes et des parts de Sicav ou de FCP investis au moins à 75% en actions européennes. De plus, les versements sont plafonnés à 225.000 euros (150.000 euros si vous n'avez qu'un PEA classique).

Mais le PEA est bien plus favorable fiscalement car les dividendes et les plus-values générés en son sein sont exonérés d'impôt en l'absence de retrait fait sur le plan pendant cinq ans, alors que les revenus et gains générés par un compte-titres sont toujours imposables. Le PEA est ainsi préférable pour profiter du rendement et de la croissance de vos titres à l'abri du fisc.

Autre enveloppe fiscale à privilégier : l'assurance vie

Les gains générés par votre assurance vie ne sont soumis à l'impôt que lorsque vous les récupérez en effectuant un retrait sur votre contrat (le capital récupéré, lui, n'est jamais imposable).

Selon le cas, ils sont soumis au barème progressif de l'impôt ou taxés forfaitairement à 7,5%, 12,8%, 15% ou 35%. Toutefois, si votre contrat a au moins huit ans, vous pouvez récupérer chaque année en franchise d'impôt 4.600 euros de gains, ou 9.200