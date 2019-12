Impôts 2020 : les nouveautés à connaître sur les réductions FIP et FCPI

Les FIP et FCPI sont des fonds permettant d'investir dans des PME en bénéficiant de réductions d'impôts. (© Fotolia)

Les amateurs de défiscalisation le savent bien. Investir dans des FIP ou FCPI avant la fin de l'année permet de réduire l'impôt sur le revenu. Mais certaines subtilités sont à connaître. Le taux de réduction d'impôt va-t-il passer à 25% comme c'était prévu ? Quel est l'impact du prélèvement à la source ? Est-il vraiment impossible de déduire les moins-values ? Tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer.

Du temps de l'ISF, l'accompagnement de PME au travers de FIP (Fonds d'investissement de proximité) ou de FCPI (Fonds communs de placement dans l'innovation) vous permettait de réduire votre impôt sur le revenu ou votre ISF. Pour un même investissement, vous aviez le choix entre les deux avantages.

Avec le remplacement de l'ISF par l'IFI, l'avantage fiscal n'est pas reconduit pour le nouvel impôt sur la fortune immobilière. Pour compenser cette mauvaise nouvelle, la loi de finances 2018 prévoyait d'augmenter à titre exceptionnel, le taux de la réduction d'impôt sur le revenu de 18 à 25% des montants investis en 2018.

Malheureusement en l'absence de décrets d'application, la hausse n'a pas pu s'appliquer en 2018. Reportée en 2019, elle ne devrait toujours pas entrer en vigueur cette année car la Commission européenne n'a pas encore donné son feu vert.

La seule façon de bénéficier d'un taux plus avantageux en 2019 serait d'acheter des FIP Corse ou des FIP Outre-Mer qui offrent respectivement 38% et 42% de réduction d'impôt. Le plafond de versement est de 12.000 euros (24.000 euros pour un couple). Les FIP et les FCPI offrent la même réduction d'impôt et sont cumulables.

Bon à savoir : une réduction d'impôt n'est jamais remboursée par le fisc, à la différence d'un crédit d'impôt. Ainsi