Impôt sur le revenu : pourquoi un gel du barème pourrait impacter des milliers de contribuables

Le gel du barème de l'impôt sur le revenu n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les contribuables. (illustration) (Pixabay / Jarmoluk)

Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a la tâche de s'attaquer au déficit des finances publiques. Pour cela, il envisagerait de geler le barème du taux d’imposition sur le revenu, selon une information de La Tribune Dimanche . Pourtant, invité du journal de France 2 le 22 septembre, le chef du gouvernement a affirmé qu'il n'augmenterait l'impôt « ni sur les gens les plus modestes, ni sur les gens qui travaillent, ni sur les classes moyennes » . Or, geler le barème du taux d'imposition revient bien à augmenter la fiscalité des contribuables, assure TF1 Info .

Les barèmes de l'impôt sur le revenu augmentent généralement au même rythme que l'inflation. Ce procédé permet d'accompagner les hausses automatiques de salaires, du smic, des retraites... L'impôt n'augmente alors que pour ceux dont les revenus ont subi une hausse plus forte que l'inflation, détaille Le Figaro . En gelant le barème, certains contribuables vont changer de tranche d'imposition sans pour autant profiter d'une évolution de leurs revenus.

+ 4 milliards d'euros

Avec cette mesure, les recettes fiscales pourraient augmenter de 4 milliards d'euros pour l'année 2025, précise Le Figaro . L'an passé, le barème avait augmenté de 4,8 %. Sans cela, la manne fiscale aurait été en 2024 de 6,1 milliards d'euros. Le gel du barème de l’impôt sur le revenu avait été décidé par le gouvernement Fillon en 2012, faisant basculer 400 000 Français dans l'impôt sur le revenu. Une mesure prolongée une année de plus par les socialistes en 2013, touchant alors 840 000 contribuables.

En appliquant le gel, cela « ferait entrer mécaniquement, sans que leur revenu ait augmenté, 300 000 Français actifs ou retraités dans cette tranche supérieure d'impôt. Là on ne parle plus des plus riches, on parle des gens qui auraient basculé dans une tranche supérieure sans que leur revenu ait augmenté » , a indiqué le vice-président du RN Sébastien Chenu sur BFMTV .

« Les pauvres à partir de 950 euros par mois »

Le mécontentement est également présent à gauche. « Barnier veut remplir les caisses en gelant les barèmes de l'impôt sur le revenu. Traduction : en faisant payer les pauvres à partir de 950 euros par mois qui deviendront imposables, les classes moyennes qui changeront de tranche, toujours pas les riches » , a pointé Hadrien Clouet, député Insoumis.

Même au sein du camp présidentiel, des voix s'élèvent. « C’est taxer indistinctement les classes moyennes et pénaliser le travail » a pesté le député Mathieu Lefèvre. « Nos baisses d'impôts depuis 7 ans ont rendu 50 milliards de pouvoir d’achat aux Français, aux entreprises, aux ménages (...). Hors de question de revenir en arrière » a de son côté commenté le député Ensemble pour la République Sylvain Maillard, sur France 2.