Impôt sur le revenu : les dates limites pour faire sa déclaration

Gérald Darmanin, le Ministre de l'action et des comptes publics, a annoncé le décalage du calendrier de déclaration des revenus d'une semaine

En raison de la situation exceptionnelle, le calendrier de dépôt des déclarations de revenu a été adapté. Le service de déclaration en ligne sera ouvert à partir du lundi 20 avril et jusqu'aux dates limites établies par département, sauf si vous êtes concerné par la déclaration automatique.

En raison de la situation exceptionnelle liée au confinement, Gérald Darmanin, le Ministre de l'action et des comptes publics, a annoncé le décalage du calendrier de déclaration des revenus d'une semaine. « On aurait dû déclarer ses revenus à partir du 9 avril. On le fera à partir du 20 avril » a t'il précisé.

La déclaration automatique des revenus

Cette année, pour la déclaration des revenus 2019, l'administration fiscale a mis en place une nouvelle mesure pour simplifier les démarches : la déclaration automatique des revenus. Ce dispositif permet de dispenser certains contribuables du dépôt de leur déclaration de revenus. Pour être éligible, il faut que les informations pré-remplies connues de l'administration fiscale soient justes et exhaustives et ne pas avoir signalé de changement de situation en 2019.

Les contribuables éligibles sont informés par mail ou par courrier pour ceux qui avaient l'habitude d'effectuer une déclaration papier. Si, après vérification, le contribuable estime que les informations pré-remplies sont justes et exhaustives, alors il n'a rien à faire, sa déclaration sera automatiquement validée. En revanche, s'il constate qu'il est nécessaire de modifier ou compléter les informations présentées, il devra alors déposer une déclaration de revenus selon les modalités habituelles.

La déclaration en ligne

Cette année, la déclaration en ligne est obligatoire pour tous les usagers dont l'habitation principale est équipée d'un accès internet. Il n'est plus transmis de déclaration pré-remplie papier par voie postale aux usagers ayant déclaré leurs revenus en ligne l'an passé.

Le service de déclaration en ligne sera ouvert à partir du lundi 20 avril. Les dates limite à respecter pour effectuer sa déclaration varient selon les départements :

1ère zone : départements n°01 à 19 et contribuables non-résidents en France - Date limite : le 4 juin 2020 à 23h59.

2ème zone : départements n°20 à 54 (y compris les deux départements de la Corse) - Date limite : le 8 juin 2020 à 23h59.

3ème zone : départements n°55 à 974/976 - Date limite : le 11 juin 2020 à 23h59.

La déclaration papier

Pour ceux qui ne sont pas en mesure d'effectuer leur déclaration en ligne (absence d'accès internet, par exemple), il est nécessaire d'utiliser une déclaration papier. Le formulaire de déclaration (imprimé 2042) est disponible soit auprès du Centre des finances publiques local, soit sur le site www.impots.gouv.fr. Après l'avoir remplie et signée, la déclaration d'impôt doit être adressée au Centre des finances publiques local avant le 12 juin 2020 à minuit.