Impôt sur le revenu : ces 5 incohérences qui n'échappent pas à l'administration fiscale

(Crédits photo: © fizkes - stock.adobe.com)

Bien que les déclarations d'impôt sur le revenu soient présumées être "exactes et sincères", certaines incohérences n'échappent pas à l'œil du fisc. Le top 5 des erreurs qui peuvent entraîner un rappel à l'ordre.

Loyers, flat tax, crédits d'impôt… de nombreuses informations sont à déclarer aux impôts. Mais il peut arriver d'en oublier tout ou partie, ou de se tromper en les inscrivant sur sa déclaration de revenus . Or, certaines erreurs ou inexactitudes sont facilement détectables par l'administration fiscale, et peuvent découler sur un rappel d'impôt, voire sur une majoration ou un contrôle fiscal. Quelles sont les 5 incohérences les plus fréquentes, et comment les éviter ?

1.Omettre de déclarer ses revenus locatifs

Vous possédez plusieurs biens immobiliers ? L'administration fiscale peut facilement connaître le nombre de maisons et d'appartements qu'un propriétaire détient. Dès que ce nombre est au moins de deux, il est possible de percevoir des revenus supplémentaires grâce à la mise en location d'un logement, à moins de l'utiliser exclusivement en tant que maison de vacances. En dehors de ce cas, l'absence de revenus locatifs sur sa déclaration d'impôt peut alors attirer l'œil du Trésor public.

Parfois, une omission dans la déclaration de ses revenus locatifs est encore plus facile à mettre en évidence. C'est le cas lorsque le foyer déclare bénéficier d'une réduction d'impôt Pinel, sans pour autant inscrire les loyers perçus dans le cadre de cette mise en location.

2. Ne pas indiquer les revenus issus de locations saisonnières

Les revenus issus des locations meublées conclues par l'intermédiaire des plateformes telles que AirBnb et Booking doivent être déclarés à l'administration fiscale, et ce dès le premier euro. Même en ne louant son bien qu'une seule nuit, il est donc impératif de déclarer les revenus perçus au fisc.

Et tenter de passer entre les mailles du filet est une très mauvaise idée : les sites de location entre particuliers sont obligés de transmettre au fisc le nombre de nuitées réalisées et les sommes perçues par leur intermédiaire. Sur ce point, la Direction générale des finances publiques, ou DGFiP, peut donc vérifier aisément la véracité d'une déclaration de revenus.

A lire aussi : Impôt sur le revenu : ces 6 avantages fiscaux qui coûtent le plus cher à l'Etat

3. Bénéficier de crédits d'impôt trop importants

Certaines dépenses permettent de profiter d'un crédit d'impôt, et peuvent amener jusqu'à un remboursement de la part du Trésor public. Il s'agit notamment des frais de garde de jeunes enfants, ou encore du recours à un service à la personne à domicile, par exemple pour le ménage ou le jardinage.

Toutes ces charges sont regardées de près par l'administration fiscale, en particulier si elles sont particulièrement importantes, exceptionnelles, disproportionnées par rapport aux revenus du foyer fiscal, ou encore si les dépenses engagées portent sur des dispositifs peu utilisés. Attention : en cas de fausse déclaration délibérée, le fisc peut appliquer une majoration de 40 % de l'impôt dû.

4. Déclarer la flat tax en intégralité sur les dividendes perçus

Vous percevez des dividendes ? Ceux-ci sont soumis à la flat tax de 30 %. Mais attention : dans la case 2CK de la déclaration de revenus, il ne faut pas inscrire cette somme en totalité. En effet, le "prélèvement forfaitaire déjà versé" ne correspond pas à la totalité de la flat tax, mais uniquement à la partie correspond à l'impôt sur le revenu, soit uniquement 12,8 %. En effet, les 17,2 % sont affectés aux prélèvements sociaux.

5. Déduire une pension alimentaire versée à un enfant à charge

Le rattachement d'un enfant à charge au foyer fiscal permet d'augmenter le nombre de parts fiscales à hauteur d'une demi-part pour les deux premiers enfants, puis d'une part par enfant supplémentaire, et constitue donc un avantage fiscal. Mais attention : ce rattachement empêche de déduire une pension alimentaire versée aux enfants en question, et un éventuel cumul est facilement identifié et rectifié par l'administration fiscale.