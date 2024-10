Impôt sur le revenu : ce que réserve le nouveau barème fiscal pour 2025

Crédit photo : 123RF

Le gouvernement a annoncé la revalorisation du barème de l'impôt sur le revenu en 2025, alignée sur l'inflation, permettant ainsi à de nombreux contribuables de voir leur facture fiscale légèrement diminuer si leurs revenus restent stables.

Le gouvernement a récemment indiqué que le barème de l'impôt sur le revenu sera revalorisé en 2025, conformément au taux d'inflation. Cette décision, annoncée par le ministre du Budget Laurent Saint-Martin le jeudi 4 octobre, écarte l'hypothèse d'un gel partiel des tranches d'imposition qui avait été envisagé pour contenir le déficit budgétaire. Les contribuables peuvent donc s'attendre à une légère baisse de leur impôt si leurs revenus n'ont pas augmenté en 2024.

Un ajustement indexé sur l'inflation

Selon les dernières prévisions de l'Insee, l'inflation hors tabac devrait atteindre 1,90 % en 2024. Le barème de l'impôt sur le revenu sera donc ajusté en conséquence. Cette revalorisation vise à éviter que les contribuables ne subissent une hausse d'impôt simplement due à l'inflation, sans augmentation réelle de leur pouvoir d'achat.

Voici les nouvelles tranches d'imposition prévues pour 2025 :

0 % pour les revenus jusqu'à 11.509 euros

11 % pour la tranche entre 11.509 et 29.345 euros

30 % entre 29.345 et 83.905 euros

41 % entre 83.905 et 180.471 euros

45 % au-delà de 180.471 euros

Un impact concret pour les contribuables

Prenons l'exemple d'un célibataire avec un revenu net imposable de 40.000 euros en 2024. Avec le nouveau barème, il paiera environ 5.158 euros d'impôt sur ses revenus 2024. Si le barème avait été gelé, sa facture fiscale aurait été de 5.285 euros. Il bénéficiera donc d'une économie de 127 euros grâce à la revalorisation.

Cette mesure est particulièrement bénéfique pour les classes moyennes, qui peuvent voir leur impôt diminuer légèrement si leurs revenus restent stables. Elle permet également de maintenir le pouvoir d'achat en évitant une fiscalité plus lourde due à l'inflation.

Les plus aisés mis à contribution

Afin de réduire le déficit budgétaire, le gouvernement a décidé d'augmenter l'impôt pour les ménages les plus fortunés. Laurent Saint-Martin a précisé que cette hausse concernera environ 0,3 % des foyers fiscaux les plus riches, soit 65.000 ménages. Les détails et le montant des recettes attendues seront précisés dans le projet de loi de finances, qui devrait être présenté le 10 octobre en Conseil des ministres ou lors du débat parlementaire via des amendements.

Pourquoi cette revalorisation est importante

Revaloriser le barème de l'impôt sur le revenu en fonction de l'inflation est une pratique courante qui vise à éviter ce que l'on appelle la "fiscalité rampante". Sans ajustement, les contribuables pourraient se retrouver dans des tranches d'imposition supérieures sans que leur pouvoir d'achat ait réellement augmenté, simplement parce que leurs revenus ont suivi l'inflation.

Le contexte économique actuel, marqué par une inflation maîtrisée mais persistante et un déficit budgétaire conséquent, oblige le gouvernement à naviguer avec prudence. Les annonces du ministre du Budget s'inscrivent dans une stratégie visant à concilier équilibre des finances publiques et équité fiscale.

Les contribuables devront toutefois attendre la présentation détaillée du projet de loi de finances pour connaître l'ensemble des mesures qui les concernent. Néanmoins, l'assurance donnée sur la revalorisation du barème de l'impôt est une bonne nouvelle pour la majorité des ménages français.