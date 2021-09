Impôt sur le revenu : ce que déboursent les plus riches

Les plus aisés paient-ils vraiment plus ? Qui parvient à échapper à l'impôt sur le revenu ? (Crédit photo: © PUNTOSTUDIOFOTO Lda - stock.adobe.com)

L'impôt sur le revenu est un sujet sensible, surtout lorsque l'on parle des foyers non-imposables, des classes moyennes et des plus riches. Au final, qui paie le plus d'impôt ? Les chiffres.

Par MoneyVox,

La Direction générale des finances publiques, ou DGFIP, a récemment dévoilé des statistiques sur l'imposition en 2020 des revenus perçus par les Français au cours de l'année 2019. Elles livrent des conclusions intéressantes permettant d'y voir plus clair sur le fonctionnement de cet impôt progressif. Les plus aisés paient-ils vraiment plus ? Qui parvient à échapper à l'impôt sur le revenu ? Retour sur des chiffres parfois étonnants.

Ces Français qui ne paient pas d'impôt sur le revenu

Le fonctionnement de l'impôt sur le revenu est une mécanique complexe. Exemple : le barème en vigueur prévoit un taux de 0% pour tous les revenus imposables de moins de 10 064 euros par an. Mais ce calcul dépend d'un grand nombre de critères : nombre de personnes dans le foyer, composition du ménage, crédits ou réductions d'impôt, etc. Ainsi, en analysant les statistiques de la DGFIP, on remarque qu'en dessous de 15 000 euros de revenus annuels (revenu fiscal de référence, RFR), le montant moyen de l'imposition est négatif. Ce qui s'explique par les crédits d'impôt dont bénéficient de nombreux ménages.

En entrant davantage dans le détail des statistiques, on s'aperçoit que certains foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence est élevé sont non-imposables... Comment l'expliquer ? Par les mécanismes de niches fiscales et de défiscalisation. Ainsi, étrangement, sur plus de 700 000 foyers qui gagnent entre 100 001 et 200 000 euros, 30 000 n'ont pas eu à s'acquitter de l'impôt sur le revenu. Mis à part ces exceptions, lorsque l'on prend les ménages de cette tranche de revenus dans sa globalité, ils paient en moyenne 19 509 euros d'impôt.

Qui paie le plus d'impôts, la classe moyenne ou les plus riches ?

Plus d'un foyer fiscal sur deux affiche un RFR annuel entre 15 001 euros et 50 000 euros. On peut considérer qu'ils appartienne à ce que l'on appelle communément "la classe moyenne". Cette partie de la population s'est acquittée d'un total de 21 milliards d'euros d'impôt en 2020 sur les 77 milliards d'euros versés par l'ensemble des foyers fiscaux. Pour un foyer qui gagne entre 15 001 et 20 000 euros, la moyenne est ainsi de 163 euros, de 20 001 et 30 000 euros 811 euros, et 1918 euros entre 30 001 et 50 000 euros.

Combien paient les foyers plus aisés ? À partir de 50 000 euros de revenus, les foyers imposés ont payé 57 milliards d'euros d'impôt en 2020, soit 2,7 fois plus que les classes moyennes. Ceci tient au fonctionnement même de l'impôt sur le revenu : s'il est progressif, cet impôt n'est pas proportionnel. Plus le niveau de revenu augmente, plus la tranche marginale d'imposition grimpe. Alors que les revenus situés entre 27 794 euros et 74 517 euros sont taxés à hauteur de 30 %, ceux dépassant les 157 806 euros sont soumis à un taux de 45 %.

Quelle part de revenus est consacrée à l'impôt ?

Un rapide calcul sur la base des informations transmises par le DGFiP permet d'obtenir un aperçu de la part des revenus qui s'envole dans les impôts. Pour les 363 foyers fiscaux les plus riches de France, et en considérant qu'ils gagnent en moyenne 10 millions d'euros, la facture fiscale est de l'ordre de 30 %. Avec plus de 100 000 euros de RFR et moins de 200 000, ce pourcentage diminue entre 10 et 20 %. Enfin, pour les classes moyennes, la part des revenus qui est consacrée au paiement de l'impôt s'approche davantage des 5 %.