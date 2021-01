Impôt : ce taux à connaître pour éviter les mauvaises surprises

Savez-vous calculer votre taux marginal d'imposition ? (© DR)

La fiscalité peut fortement diminuer la rentabilité réelle de vos placements. Afin d'investir en connaissance de cause, vous devez absolument connaître votre taux marginal d'imposition. Nos explications pour éviter les déceptions et nos conseils pour réussir à calculer votre propre «TMI».

Vous connaissez sans doute votre taux de prélèvement à la source. Appliqué tous les mois sur vos revenus, il détermine le montant directement ponctionné par le fisc.

Ce taux, précisé sur le bulletin de salaire, correspond peu ou prou à votre taux moyen d'imposition. Utile pour connaitre la pression fiscale globale qui s'exerce sur vos revenus à un instant T, il ne dit pas grand-chose sur le surplus d'impôt qu'il vous faudra payer en cas, par exemple, de hausse de salaire ou de nouvelles entrées d'argent (dividendes, loyers, plus-values boursières, nouvelle source de revenus...).

Par exemple, si votre taux de prélèvement est de 9% et que vos revenus augmentent de 100 euros, l'impôt à payer ne progressera pas de 9 euros mais probablement de beaucoup plus.

Qu'est-ce que le taux marginal d'imposition ?

En raison de la nature progressive de l'impôt, les revenus ne sont en effet pas tous taxés au même taux (voir tableau en fin d'article).

Pour un célibataire sans enfant, les 10.084 premiers euros ne sont ainsi pas fiscalisés. Puis le taux atteint 11% entre 10.085 et 25.710 euros, 30% entre 25.711 et 73.516 euros et ainsi de suite jusqu'à un maximum de 49% au-delà de 500.000 euros de revenus (toujours pour un célibataire sans enfant).

Ainsi, chaque euro de revenu supplémentaire sera taxé au taux de la tranche du barème dans laquelle il se trouve, soit, par exemple,