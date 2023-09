Immorente, discipline et mutualisation depuis 35 ans

Sofidy

Des fondamentaux solides et des flux locatifs résilients issus d'un patrimoine parmi les plus granulaires permettent à Immorente de viser une distribution brute de 5%* cette année, à nouveau en progression. Explications de Nicolas Van Den Hende, Directeur de l'Épargne.

SCPI Immorente : comment la solidité des fondamentaux se matérialise-t-elle ?

La force de cette SCPI diversifiée patrimoniale lancée il y a 35 ans, et d'une capitalisation actuelle de 4,4 milliards d'euros, réside dans le caractère défensif de son patrimoine. Il a été constitué à travers les cycles immobiliers, en privilégiant, dans les métropoles dynamiques en France et en Europe, les meilleurs emplacements répondant aux évolutions sociétales et faisant preuve de résilience locative. Sa stratégie est basée sur la mutualisation des risques et assurée par la granularité de son patrimoine, représentant aujourd'hui1 1 047 actifs et 2 594 unités locatives dans différents segments immobiliers et activités. Elle affiche un taux d'occupation moyen de 93,1%² et un taux de recouvrement des loyers de 96,6%3.

La structure de la dette traduit également la solidité des fondamentaux. D'un montant raisonnable de 611 millions d'euros, soit un taux d'endettement de 15,5 %4, cette dette est amortissable, avec une durée de vie résiduelle supérieure à 8 ans, et à un taux fixe de seulement 1,95%5.

Quelles sont les actions de gestion immobilière pour valoriser le patrimoine ?

Les renouvellements de baux et les relocations restent soutenus avec, depuis le début d'année, une hausse globale de 3,2% des loyers par rapport aux précédents, preuve de la qualité des actifs du portefeuille. L'indexation naturelle des baux (les indices ILC et ILAT ayant respectivement augmenté en juin de 6,7% et 6,5% sur un an – Source INSEE) alimentent d'autant plus le moteur des revenus locatif existants. Enfin, des programmes de travaux et de restructuration sur certains actifs, notamment pour améliorer leurs performances énergétiques, sont également créateurs de valeur, tout comme les plus-values réalisées lors d'opérations d'arbitrages.

Après une très légère amélioration des valeurs d'expertises à périmètre constant l'an dernier (+0,4%), les premiers retours des expertises pour 2023 font ressortir des valeurs relativement stables, reflétant là encore la solidité du patrimoine d'Immorente même dans un environnement chahuté.

