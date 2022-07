Immobilier : vers l'interdiction de louer 140 000 « passoires thermiques » ?

19,5% du parc immobilier français est constitué de passoires thermiques, affirme une récente étude. photo d'illustration. (ri / Pixabay)

Le ministère de la Transition écologique vient de publier un rapport sur la performance énergétique du parc de logements sur le territoire. La France compte 7,2 millions de passoires thermiques, dont une grande part se trouve parmi les maisons secondaires et logements vacants.

L’Observatoire national de la rénovation énergétique (ONRE), organisme rattaché au ministère de la Transition écologique, vient de publier un rapport sur l'état du parc immobilier français . Le document s’intéresse tout particulièrement aux performances énergétiques. L'ONRE a analysé 330 000 diagnostics de performance énergétique (DPE) établis entre décembre 2021 et mars 2022, précise Capital . Le bilan montre que 140 000 logements mis en location par des particuliers pourraient être interdits de location à parti du 1er janvier 2023.

Une majorité de classements D



L'organisme a pointé environ 5,2 millions de résidences principales, soit 17 % du parc immobilier français de quelque 30 millions de résidences, qui seraient des passoires énergétiques. Leurs DPE sont en effet de catégories F et G. Dans le détail. C'est le classement D qui est le plus fréquent, avec 32 % du parc, devant les diagnostics C (24 %) et E (22 %).

La part de passoires énergétiques est en plus forte proportion dans les résidences secondaires, avec 1,2 million de biens concernés, soit 32 % de l'ensemble, et les logements vacants (27 %, soit 800.000 logements). Ce qui fait encore grossir le nombre de passoires énergétiques pour atteindre 7,2 millions au total, soit 19,5 % du parc immobilier.

Les habitations individuelles surreprésentées

Il y a davantage de passoires identifiées dans les maisons individuelles (19,6 %) que dans les logements collectifs (14,5%). La surface déperditive favorisant la perte de chaleur et l'usage du fioul expliquent cet écart, analyse le rapport. Les habitations plus petites sont aussi plus énergivores. L'ONRE a relevé 34 % de logements de moins de 30 mètres carrés classés F ou G contre 13 % pour ceux dépassant 100 mètres carrés.

19,8 % du parc locatif reçoit par ailleurs une étiquette F ou G. Or, à compter du 1er janvier 2023, les logements qui consomment plus de 450 kWh par mètre carré et par an ne pourront plus être mis en location. Cela concerne 140 000 biens mis en location par les bailleurs particuliers et 51 000 logements au sein du parc social.