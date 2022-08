Immobilier : un outil en ligne pour connaître le dernier prix d'achat d'un bien

A Nantes (Loire-Atlantique) comme ailleurs en France, le portail Valeur Foncière - Etalab donne des informations sur les transactions immobilières récentes. Photo d'illustration. (barskefranck / Pixabay)

L'outil Demande de Valeur Foncière - Etalab, proposé gratuitement par le ministère de l'Économie, permet de consulter les prix de vente des maisons et appartements dans toute la France. Il permet aussi de connaître, entre autres, le nombre de pièces et la surface d'un bien immobilier.

Savoir combien votre voisin a vendu sa maison, c'est possible grâce au site internet https://app.dvf.etalab.gouv.fr . Disponible en accès libre pour tous les internautes, cet outil a été lancé en 2019 par le ministère de l'Économie. Il recense tous les frais de transaction enregistrés par les notaires lors des cinq dernières années, indique Actu Nantes. Pour s'en servir, il suffit de renseigner le département et la commune qui vous intéresse.

Vous pourrez ensuite naviguer sur la carte interactive pour repérer le logement qui vous intéresse et cliquer dessus pour connaître le prix auquel il a été récemment vendu. Si vous savez précisément ce que vous cherchez, indiquez la section cadastrale, la parcelle cadastrale et la date de la mutation. En plus de la valeur foncière du bien immobilier, le site internet fournit sa superficie, le nombre de pièces qu'il comprend et la date à laquelle la transaction a été effectuée.

L'exemple de Nantes

L'outil Demande de Valeur Foncière - Etalab devrait tout particulièrement intéresser les futurs acquéreurs basés à Nantes (Loire-Atlantique), où le marché immobilier est saturé depuis la crise sanitaire en 2020. En effet, il permet de se faire une idée très précise des prix affichés dans le secteur géographique qui vous intéresse, et ainsi de vérifier si le bien souhaité est dans la moyenne haute ou basse. Les propriétaires qui vendent leur logement sont aussi attirés par le site web, qui leur permet de fixer un prix juste par rapport aux autres biens immobiliers du même secteur.

Comme le rappelle My Sweet Immo , les prix de l'immobilier ont doublé à Nantes en dix ans. Les biens avec extérieur et ceux au dernier étage sans vis-à-vis connaissent un fort gain d'intérêt depuis la pandémie de Covid-19. Le prix de vente moyen pour l’agence Mercure Nantes était de 878 000 euros pour le premier semestre 2022, essentiellement à destination d'actifs âgés de 45 à 55 ans.