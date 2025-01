Immobilier : un couple contraint de démolir sa maison car elle dépassait de 3 cm chez le voisin

La maison a dû être démolie avant d'être reconstruite. (Illustration) (Jarmoluk / Pixabay)

Retards, matériaux de mauvaise qualité, erreurs, incompétence… Une famille composée d'un couple et de ses deux enfants a vécu déconvenue sur déconvenue en faisant construire sa maison aux Sables-d’Olonne (Vendée). Elle a finalement pu s'y installer avec un an de retard mais reste marquée par l'expérience, rapporte Le Journal des Sables .

Des problèmes à la chaîne

Arrivé dans la région en 2019, le couple a vite caressé l'idée de faire ériger sa propre maison et s'est mis en quête d'un constructeur. Après une signature en 2021 et l'achat d'une parcelle de 470 m² en mai 2022, les travaux devaient démarrer rapidement. « À partir de là, rien n'a fonctionné » , résume la mère de famille.

Le constructeur a été mis en demeure mais n'a finalement commencé les travaux qu'en janvier 2023. Et les problèmes se sont enchaînés : maçon incompétent, parpaings de mauvaise qualité, matériaux mal choisis et incompatibles avec le reste de la bâtisse, charpente instable… Un véritable « cauchemar » pour le couple.

Des fissures dans la maison neuve

Pire encore : un huissier venu constater les dysfonctionnements s'est rendu compte que la construction dépassait de 3 cm sur le terrain du voisin. La maison a donc dû être entièrement démolie puis reconstruite au bon endroit. Le chantier s'est poursuivi avec autant de problèmes qu'avant, jusqu'à la livraison en septembre 2024 avec un an de retard.

La famille a depuis emménagé dans la maison mais se plaint de malfaçons, après avoir notamment vu apparaître des fissures. « On me dit que ce n'est rien de grave, que c'est juste esthétique , explique la mère de famille. Mais après tout ce qu'on a traversé, je n'ai pas confiance. » Un arrangement devrait bientôt être trouvé avec le constructeur, qui assure de son côté avoir réglé tous les problèmes identifiés, et ce sans surcoût pour les clients.