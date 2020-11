Immobilier tertiaire à Lyon : record d'investissements au 1er semestre selon JLL

D'après la société de conseil en immobilier d'entreprise JLL, les volumes d'investissements en immobilier tertiaire sur la région Lyonnaise ont enregistré un record historique au 1er semestre 2020, à 942 millions €. C'est bien sûr le 1er trimestre qui a tiré ce chiffre vers le haut, mais le second trimestre est resté à un niveau élevé malgré le confinement.

D'après JLL, une transaction exceptionnelle a gonflé le chiffre du 1er semestre 2020 : il s'agit de la cession partielle du centre commercial Confluence par Unibail-Rodamco-Westfield (URW) -finalisée fin mai- à un consortium mené par Crédit Agricole et La Française, URW ne conservant dans cette opération que 45,8% d'un portefeuille de 5 centres commerciaux français valorisés environ 2 milliards € (Aéroville et So Ouest près de Paris, Rennes Alma, Toison d'Or à Dijon et Confluence à Lyon).

Au global, 2 transactions ont représenté un gros tiers du volume d'investissement semestriel lyonnais en immobilier tertiaire, dont la cession de Confluence. En termes sectoriels, 46% des investissements du semestre se sont concentrés sur les bureaux et 33% sur les commerces (i.e. 311 millions €, un record pour cette typologie d'immobilier à Lyon). Les acheteurs français, comme sur les autres régions, ont dominé le marché avec 74% des investissements, mais les acheteurs étrangers ne sont pas en reste avec un triplement de leurs acquisitions sur un an, le secteur de la logistique étant leur cible prioritaire.

Cette attractivité de l'immobilier tertiaire lyonnais auprès des investisseurs ne doit rien au hasard, celui-ci se révélant particulièrement résilient en période de crise sanitaire du Covid-19, avec un taux de vacance qui reste très bas au 2nd trimestre, à 4,2% sur l'ensemble de la région (soit 263 000 m2 disponibles), en légère hausse par rapport au 1er trimestre. « Si la consommation de surfaces s'est avérée particulièrement faible ce semestre, le dynamisme record du marché observé ces dernières années a induit une baisse continue et conséquente de l'offre tertiaire. Dans le contexte actuel, le taux de vacance particulièrement faible est un véritable atout pour la stabilité du marché lyonnais et est de nature à rassurer bailleurs et investisseurs », explique Stéphane Jullien, directeur de l'équipe bureaux de JLL Lyon.