Immobilier : quels avantages pour les propriétaires qui respectent l'encadrement des loyers à Paris ?

L'encadrement des loyers est en vigueur depuis 2015 à Paris. (Pixabay / Dan Novac)

L'encadrement des loyers dans la capitale permet aux propriétaires de trouver plus rapidement un locataire et d'avoir davantage de candidats à la location que s'ils ne respectaient pas la loi, selon une étude de Flatlooker.

L'encadrement des loyers est en vigueur depuis 2015 à Paris. Si un propriétaire ne respecte pas le plafond fixé, il risque des sanctions. L'amende peut aller jusqu'à 5 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Une vacance réduite

Mais un autre élément pourrait convaincre les propriétaires du bien-fondé de cette loi. Les appartements qui respectent l'encadrement des loyers sont en effet loués plus rapidement, selon une étude de l'agence de location et de gestion en ligne Flatlooker relayée par Les Echos. Le risque de se retrouver avec un logement vide est donc moindre.



L'écart est cependant réduit. Selon l'étude, dans le 3e arrondissement, un propriétaire louant un logement qui ne respecte pas l'encadrement va mettre en moyenne 8 jours de plus à trouver un locataire. Dans le 6e arrondissement, l'écart est de 5 jours et dans le 9e , il est de 3 jours.

Plus de candidats

Cela signifie que le marché parisien reste très tendu, pointe Les Echos. Mais il y a un autre avantage à respecter la loi. Selon Flatlooker, le nombre de candidats à la location est bien plus élevé pour les logements respectant l'encadrement. Dans le 4e arrondissement, le propriétaire voit ainsi arriver 4,7 fois plus de candidatures. Dans le 1er arrondissement, c'est 3,6 fois plus de candidatures ou encore 2 fois plus dans le 9e.



D'abord mis en place à Paris et Lille, l'encadrement des loyers va être adopté à Montpellier, Bordeaux et Lyon.