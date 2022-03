Immobilier : quelles villes étudiantes représentent le meilleur investissement locatif ?

Après une période compliquée à cause du Covid-19, Paris est redevenue une ville très rentable dans ce domaine. (illustration) (Pixabay / Mastersenaiper)

Beanstock, une start-up spécialisée dans l'investissement locatif, a établi une liste de 12 villes étudiantes de France dans lesquelles il est le plus intéressant d'acheter un studio étudiant. Rouen se place en tête du classement, établi selon trois critères : le nombre d'étudiants, la rentabilité et le budget nécessaire pour investir.

Acheter dans un studio pour le louer à des étudiants peut représenter un investissement immobilier très rémunérateur – à condition de faire les bons choix. La start-up Beanstock, spécialisée dans l'investissement locatif en ligne, a établi une liste des douze villes françaises étudiantes qui offrent la meilleure rentabilité, rapportent Les Échos .

Rouen en tête du classement

Trois critères ont été pris en compte : le nombre d'étudiants et leur part dans la population de la ville, la rentabilité nette du logement et le budget minimum nécessaire pour investir. Une surface moyenne de 15 m² à Paris et 20 m² en province a été prise en compte pour le calcul.

C'est ainsi Rouen qui est la ville étudiante la plus attractive. Le budget minimum pour investir y est de 85 000 € et le taux de rentabilité peut atteindre 4,5 %. Une situation assez comparable en termes de rentabilité à Marseille, qui arrive en deuxième position. Pour l'achat d'un studio meublé dans la cité phocéenne, il faut cependant débourser en moyenne 100 000 €.

Paris très rentable, Lyon à éviter

Paris et ses 450 000 étudiants n'est pas à négliger. Mais la capitale implique un investissement minimum de 140 000 € pour un studio. La rentabilité est toutefois au rendez-vous (4 %). « Paris est redevenue la ville la moins risquée pour acheter un logement étudiant » , note Alexandre Fitussi, président et cofondateur de Beanstock dont 95 % des clients acheteurs sont parisiens.

D'autres grandes villes étudiantes sont attractives comme Bordeaux, avec une rentabilité de 4,25 % pour un budget minimum de 130 000 €, ou Rennes, Lille et Toulouse. En revanche, Lyon est à éviter selon Beanstock. Le classement de la start-up place la capitale des Gaules tout en bas de la liste.